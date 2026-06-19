Thronfolgerin beim Militär

Spaniens König und Thronfolgerin auf gemeinsamem Übungsflug

Kronprinzessin Leonor und König Felipe VI. absolvieren erstmals gemeinsam einen Trainingsflug. Wie bereitet sich Leonor auf ihre künftige Rolle als Oberbefehlshaberin vor?

Nach dem gemeinsamen Trainingsflug nahmen sich Vater und Tochter in den Arm. Das spanische Königshaus teilt kaum etwas über das Privatleben der königlichen Familie mit. Aber solche Fotos sprechen für sich. Foto: Casa De S.M. El Rey/EUROPA PRESS/dpa
Nach dem gemeinsamen Trainingsflug nahmen sich Vater und Tochter in den Arm. Das spanische Königshaus teilt kaum etwas über das Privatleben der königlichen Familie mit. Aber solche Fotos sprechen für sich.

Madrid (dpa) - Spaniens Kronprinzessin Leonor (20) und ihr Vater, König Felipe VI. (58), haben ihren ersten gemeinsamen Trainingsflug mit Maschinen der Luftwaffe absolviert. Jeder der beiden flog mit einer zweisitzigen Turbopropmaschine vom Typ Pilatus PC-21 vom Flughafen der Offiziersschule der spanischen Luftwaffe aus über das Mittelmeer, wie das Königshaus im Internet mitteilte. Die Academía General del Aire (AGA) befindet sich in Murcia-San Javier im Südosten des Landes. Auf Bildern, die das Königshaus verbreitete, war das innige Verhältnis zwischen Vater und Tochter zu sehen.

Die militärische Ausbildung bereitet Leonor auf ihre künftige Rolle als Oberbefehlshaberin («Capitana General») der spanischen Streitkräfte vor. Ihre Militärausbildung begann sie im August 2023 an der Heeresschule in Saragossa. Anschließend absolvierte sie bei der Marine eine mehrmonatige Ausbildungsfahrt auf dem Schulschiff «Juan Sebastián El Cano». Seit dem vergangenen September ist sie bei der Luftwaffe stationiert, wo sie unter anderem auch ihren ersten Soloflug absolvierte und zur Fallschirmjägerin ausgebildet wurde.

Ab dem Wintersemester 2026/27 wird die künftige spanische Königin Politikwissenschaft an der staatlichen Universität Carlos III. in Madrid aufnehmen.

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