Todesfall-Botschaft aktiviert

Technischer Fehler: Sender erklärt König Charles für tot

König Charles zeigt sich quicklebendig in Nordirland – doch ein britisches Radio vermeldet plötzlich sein Ableben. Was hinter dem kuriosen Versehen steckt.

Von einem örtlichen Sender kurz zuvor noch aus Versehen für tot erklärt, zeigte sich König Charles ganz quicklebendig beim Besuch in Nordirland. Foto: Toby Melville/PA Wire/dpa
Von einem örtlichen Sender kurz zuvor noch aus Versehen für tot erklärt, zeigte sich König Charles ganz quicklebendig beim Besuch in Nordirland.

Maldon (dpa) - Ein britischer Radiosender hat König Charles versehentlich für tot erklärt. Ein Computerfehler habe dafür gesorgt, dass am Dienstag das Prozedere für den Todesfall des Monarchen aktiviert worden sei, erklärte Radio Carolines Sendechef Peter Moore auf der Facebook-Seite des Privatsenders in der Grafschaft Essex am Mittwoch. «Wir bitten Seine Majestät den König sowie unsere Hörer um Entschuldigung für alle verursachten Unannehmlichkeiten.»

Zu dem Prozedere, welches Radiostationen in Großbritannien für den Todesfall des Staatsoberhaupts bereithalten, gehörte demnach neben der Ansage, dass der König verstorben sei, eine Funkstille zur Andacht. Die Sendepause habe die Radiomitarbeiter alarmiert, dass im Programm etwas schieflaufe, hieß es weiter. Radio Caroline habe «stets mit Freude die Weihnachtsansprache Ihrer Majestät der Königin – und nun die des Königs – ausgestrahlt, und wir hoffen, dies noch viele Jahre tun zu können».

Folklore und Whiskey statt Ableben

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Zur Zeit seiner fälschlichen Todeserklärung hielt sich der britische König sichtbar lebendig in Nordirland auf, wo er nach Angaben der Zeitung «Guardian» mit seiner Frau Camilla der Darbietung einer Folkloregruppe beiwohnte und später auch noch irischen Whiskey in Belfast probierte.

Radio Caroline startete nach Angaben der Zeitung 1964 als Piratensender und wurde bis 1990 von Schiffen vor der Küste Großbritanniens aus ausgestrahlt.

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