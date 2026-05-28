Textilgutachten: Faserspuren im Mordprozess um Fabian

Rostock (dpa) - Ein Textilgutachten hat im Mordprozess um den getöteten achtjährigen Fabian mögliche Hinweise auf Kleidungsstücke der Angeklagten ergeben. So sei unter dem rechten Daumennagel des Kindes eine lila-blau eingefärbte Baumwollfaser festgestellt worden, bei der es Übereinstimmungen zu einem Pullover der Tatverdächtigen gebe, sagte der Sachverständige vor dem Landgericht Rostock.

Zudem sei an einem Textil-Ärmelbündchen des Opfers eine grau-grünliche Polyesterfaser gefunden worden, die von einer Reiterhose der Angeklagten stammen könne. Der Sachverständige machte aber klar, dass eine Bewertung der Funde sehr schwer und kaum möglich sei. Es könne etwa nicht gesagt werden, wie es zu einer Spurenübertragung gekommen sei.

Warnung des Richters: Fotos schwer zu ertragen

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Im Saal 2.002 wurden auch Fotos des Leichnames von Fabian gezeigt. Der Richter hatte die Zuschauer im Saal zuvor gewarnt, dass die Fotos schwer zu ertragen seien. Wer das nicht aushalte, habe die Möglichkeit, den Saal zu verlassen. Fabians Mutter, die als Nebenklägerin persönlich am Prozess teilnimmt, war aus diesem Grund nicht zur Verhandlung gekommen. Fabians Leiche wurde angezündet und wies starke Verbrennungen auf.