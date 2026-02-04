Unwetter in Südeuropa

Tief «Leonardo» sorgt für Chaos in Südspanien und Portugal

Heftiger Regen, Sturm und Überschwemmungen: In Andalusien müssen Tausende ihre Häuser verlassen, auch in Portugal gibt es Sperrungen. Wie die Behörden reagieren und wo weiter Gefahr droht.

Die südspanische Provinz Cádiz war besonders von Starkregen betroffen. Foto: Rocío Ruz/EUROPA PRESS/dpa
Die südspanische Provinz Cádiz war besonders von Starkregen betroffen.

Sevilla/Lissabon (dpa) - Das Atlantiktief «Leonardo» sorgt mit Starkregen und stürmischen Winden für chaotische Verhältnisse im Süden Spaniens und Portugals. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Im spanischen Andalusien mussten wegen Überschwemmungen rund 3.000 Menschen aus tiefergelegenen Wohngebieten evakuiert, Schulen geschlossen, der Zugverkehr auf einigen Strecken eingestellt und Straßen gesperrt werden, wie der staatliche spanische TV-Sender RTVE berichtete. Der nationale Wetterdienst Aemet warnte, in einigen Regionen könne in wenigen Stunden die durchschnittliche Regenmenge eines ganzen Jahres niedergehen. 

Überschwemmungen in Portugal

Ähnlich war die Lage in Portugal, wo die Menschen noch immer mit den Aufräumarbeiten nach dem verheerenden Sturm «Kristin» beschäftigt waren, der am Mittwoch vergangener Woche schwere Schäden angerichtet hatte. Mehrere Dörfer waren durch neue Überschwemmungen infolge von «Leonardo» von der Außenwelt abgeschnitten, Flüsse traten über die Ufer, Schulen mussten geschlossen bleiben und der Straßen- und Bahnverkehr wurde vor allem durch Erdrutsche und umgestürzte Bäume behindert. 

Wie in Spanien seien die Böden bereits gesättigt und könnten kaum noch Wasser aufnehmen, berichtete der nationale TV-Sender RTP. Auch für die kommenden Tage wurden weitere Unwetter erwartet, wie Portugals nationaler Wetterdienst Ipma warnte.

Ausläufer des Sturmtiefs sollen Mallorca erreichen

Auch auf der bei Deutschen besonders beliebten Ferieninsel Mallorca wurde vor den Auswirkungen von «Leonardo» gewarnt. Die Ausläufer des Sturmtiefs sollen am Donnerstag die Insel erreichen. Es gilt die Warnstufe Gelb, die dritthöchste Sturmwarnung des Wetterdienstes Aemet. 

In Böen auf den Bergen könne es Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde geben. Im Osten und im Süden, wo auch der Strand des Ballermanns ist, soll es bis zu zehn Meter hohe Wellen geben. Hier hat der Wetterdienst die zweithöchste der drei Warnstufen mit der Farbe Orange ausgegeben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Portugiesen sollen sich mit Notfallpaket gegen Sturm rüsten
Unwetter in Südeuropa

Portugiesen sollen sich mit Notfallpaket gegen Sturm rüsten

Das nächste Sturmtief zieht heran: «Leonardo» bringt erneut starke Regenfälle und Sturmböen nach Portugal und Spanien. An einigen Küsten gilt die höchste Warnstufe.

03.02.2026

Portugal kämpft mit neuen Unwettern und übervollen Stauseen
Unwetter in Portugal

Portugal kämpft mit neuen Unwettern und übervollen Stauseen

Starke Regenfälle und volle Stauseen setzen Portugal weiter zu. Die Regierung verlängert den Notstand, es kommt zu Überschwemmungen und Erdrutschen.

02.02.2026

Mallorca kann aufatmen - in Portugal neue Stürme befürchtet
Winterstürme in Urlaubsländern

Mallorca kann aufatmen - in Portugal neue Stürme befürchtet

Mallorca erwartet nach einem Sturm ruhigeres Wetter, doch in Portugal dauern die Folgen von «Kristin» an. Was dort auf die Menschen zukommt.

31.01.2026

Unwetter

Sturm und Regen sorgen für Beeinträchtigungen

In weiten Teilen Deutschlands herrscht Sturmwetter. An Nord- und Ostsee wurden bereits die Fahrpläne mehrerer Fährverbindungen durcheinandergewirbelt. Das Wetter am Wochenende bringt Veränderung.

24.01.2024

Überschwemmungen

Ausgehverbot wegen Unwetter in Spanien - zwei Tote

Mit Starkregen, Gewittern und Orkanböen fegt ein Unwetter über Spanien hinweg. Beim Canyoning in einer Schlucht stürzen zwei Männer ins reißende Wasser und ertrinken.

03.09.2023