Tierpark in Ostwestfalen: Tiger verletzt Mitarbeiterin

Delbrück (dpa) - Bei einem Unfall in einem kleinen Tierpark in Delbrück bei Paderborn ist am Montagmorgen eine Mitarbeiterin von einem Tiger gebissen und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte die 33-Jährige vermutlich eine offene Zwischentür übersehen, als sie das Gehege reinigen wollte. Das Tier habe kurz in ihre Schulter gebissen, dann aber schnell von ihr abgelassen, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte.