Busunfall

Tödlicher Unfall mit Linienbus - auch Kinder darin

Auf einer Bundesstraße stoßen zwei Autos und ein Bus zusammen. Eine Person stirbt. In dem Bus sitzen auch Kinder.

Die Retter sind im Einsatz. Die Bundesstraße ist gesperrt. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Die Retter sind im Einsatz. Die Bundesstraße ist gesperrt. (Symbolbild)

Koblenz (dpa) - In Rheinland-Pfalz ist es am Morgen zu einem schweren Unfall mit einem Linienbus gekommen, in dem auch Kinder saßen. Wie die Polizei in Simmern mitteilte, starb ein Mensch, weitere wurden leicht verletzt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich bei dem oder der Toten um einen Insassen eines der Autos.

Um 7.00 Uhr stießen den Angaben zufolge auf der Bundesstraße 327 zwischen Gödenroth und Kastellaun im Rhein-Hunsrück-Kreis zwei Autos und ein Linienbus zusammen. Der Bus war nach Angaben der Polizei mit 19 Menschen besetzt, darunter Kinder. 

«Momentan ist die B327 in beide Fahrtrichtungen zum Zweck der Unfallaufnahme gesperrt», hieß es von der Polizei in einer ersten Meldung.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Eine Tote und sieben Verletzte bei Bus-Unfall
Unfälle

Eine Tote und sieben Verletzte bei Bus-Unfall

Bei einem Zusammenstoß zwischen Auto und Linienbus im Kreis Offenbach kommt eine 26-Jährige ums Leben. Sieben Menschen werden verletzt.

01.04.2026

Frontalzusammenstoß mit Linienbus - Autofahrer stirbt
Tödlicher Unfall

Frontalzusammenstoß mit Linienbus - Autofahrer stirbt

Ein Bus gerät auf einer Bundesstraße im Alb-Donau-Kreis auf die Gegenfahrbahn - und löst damit einen folgenschweren Unfall aus. Auch im Linienbus gibt es Verletzte.

03.03.2026

Bus kracht gegen Hauswand – 13-jähriges Mädchen stirbt
Unfall mit Linienbus

Bus kracht gegen Hauswand – 13-jähriges Mädchen stirbt

Ein Linienbus prallt in München gegen eine Hauswand – die Folgen sind schwer. Ein Mädchen stirbt, mehrere Menschen werden schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch unklar.

31.01.2026

Junge Frau stirbt bei Busunfall - was war die Ursache?
Weil am Rhein

Junge Frau stirbt bei Busunfall - was war die Ursache?

Nahe der Grenze zur Schweiz gerät ein Linienbus außer Kontrolle und prallt in Autos und Passanten. Eine Fußgängerin stirbt. Die Polizei ermittelt zur Ursache - und hat erste Vermutungen.

09.11.2025

Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Bus - sechs Verletzte
Unfälle

Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Bus - sechs Verletzte

Ein Autofahrer stößt mit einem Linienbus zusammen und stirbt an seinen Verletzungen. Außerdem werden sechs Bus-Fahrgäste verletzt. Ein Gutachter soll klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

02.12.2024