Satiriker plant neue Show

Jan Böhmermann hört mit «ZDF Magazin Royale» auf

Ende des Jahres will Jan Böhmermann mit seiner Late Night «ZDF Magazin Royale» aufhören. Mit dem Sender wird bereits über ein neues Format gesprochen.

Nach mehr als sechs Jahren hört der Satiriker Jan Böhmermann zum Jahresende mit seiner Show «ZDF Magazin Royale» auf. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Nach mehr als sechs Jahren hört der Satiriker Jan Böhmermann zum Jahresende mit seiner Show «ZDF Magazin Royale» auf. (Archivbild)

Mainz (dpa) - Nach mehr als sechs Jahren hört der Satiriker Jan Böhmermann zum Jahresende mit seiner Show «ZDF Magazin Royale» auf. Das Magazin werde nach mehr als 187 Sendungen und zahlreichen Auszeichnungen, darunter der Grimme-Preis, der Deutsche Fernsehpreis und der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis, in der bisherigen Form auslaufen, teilte das ZDF mit. Man befinde sich «aktuell in guten Gesprächen mit Jan Böhmermann zu einem möglichen neuen Show-Konzept», hieß es weiter. 

ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke sagte, man würde sich freuen, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Böhmermann fortzusetzen und «gemeinsam ein neues Show-Kapitel aufzuschlagen». Über Inhalte gab es zunächst keine weiteren Informationen. Über das Ergebnis der Gespräche werde das ZDF zu gegebener Zeit informieren, hieß es weiter.

Böhmermann: «Ich möchte noch mal eine andere Sendung machen» 

Böhmermann selbst sagte laut ZDF-Mitteilung: «Ich möchte noch mal eine andere Sendung machen.» Der 45-Jährige ist bekannt für seinen provokanten Witz und klare Positionen. Neutral sind seine Sendungen nicht, des Öfteren stoßen sie Debatten an. Fans schätzen ihn gerade dafür, seine Kritiker hingegen weniger.

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Es ist nicht das erste Mal, dass die Show-Formate von Böhmermann im ZDF weiterentwickelt werden. Gestartet im Jahr 2013 als «Neo Magazin» und später für knapp fünf Jahre als «Neo Magazin Royale» auf ZDFneo, kam das «ZDF Magazin Royale» 2020 ins Hauptprogramm des ZDF.

In den vergangenen Jahren war bereits zu merken, dass der 45-Jährige sein Schaffen breiter aufstellt. Seit Mitte Juli ist die fünfte Staffel von «Böhmi brutzelt» (ZDFneo) zu sehen. Daneben ist er zusammen mit Olli Schulz im Podcast «Fest & Flauschig» zu hören. Auch an Kunstausstellungen hat er sich schon versucht. 

Anfang 2027 wollte Böhmermann auf eine Tournee mit dem aus seiner Show bekannten Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld gehen. Laut Medienbericht ist die Tournee «Auf! Auf! Ehrenfeld!» nun abgesagt.

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