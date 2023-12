Drei Zweitligisten und Gladbach im Pokal-Viertelfinale

Die Fußball-Bundesligisten Gladbach und Wolfsburg lieferten über weite Strecken ein erschreckend schwaches Spiel ab - am Ende durften aber immerhin die Gladbacher feiern. In allerletzter Sekunde machte der eingewechselte Koné den Treffer zum Sieg.

Die Fortuna dagegen hatte etwas mehr Schwierigkeiten als St. Pauli und die Pfälzer. Erst dank eines späten Doppelpacks von Jona Niemiec gelang der Sieg in Magdeburg. Der eingewechselte Stürmer drehte das Spiel und traf in der 87. und in der dritten Minute der Nachspielzeit. Baris Atik (15.) hatte die Gastgeber vor 20.090 Zuschauern zuvor in Führung gebracht. Für Fortuna ist es die erste Viertelfinal-Teilnahme seit der Saison 2019/2020.