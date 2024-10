Landesministerin: DFB und DFL müssen für Sicherheit sorgen

Hannover (dpa) - Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens fordert die Fußballverbände auf, mehr gegen Gewaltexzesse bei den Spielen zu unternehmen. «Die Sicherheit in den Stadien liegt in der Verantwortung der Vereine, sie sind die Veranstalter», sagte die SPD-Politikerin vor einem Spitzengespräch zur Gewalt im Fußball, das heute in München stattfindet. Die Polizei sei für die Sicherheit im öffentlichen Raum zuständig.