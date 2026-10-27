Tödliche Viruskrankheit

Zahl der Ebola-Fälle im Kongo übersteigt 10.000

Der aktuelle Ebola-Ausbruch wächst besonders schnell. Bisher wurden in der Demokratischen Republik Kongo bereits mehr als 10.000 Infektionen mit dem gefährlichen Virus registriert.

Mitarbeiter des Gesundheitswesens sollen im Osten des Kongo eine Dosis des Ebola-Impfstoffs erhalten. (Archivbild) Foto: Sebastien Kitsa Musayi/AP/dpa
Mitarbeiter des Gesundheitswesens sollen im Osten des Kongo eine Dosis des Ebola-Impfstoffs erhalten. (Archivbild)

Goma (dpa) - In der Demokratischen Republik Kongo ist die Zahl der gemeldeten Ebola-Fälle auf 10.060 gestiegen. Das teilten die Gesundheitsbehörden des zentralafrikanischen Landes mit. 4.887 Menschen sind den Angaben zufolge seit Bekanntwerden des Ausbruchs Mitte Mai an Ebola gestorben. Die afrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC spricht von dem am schnellsten wachsenden Ebola-Ausbruch der Geschichte.

Ebola-Fieber ist eine lebensbedrohliche Krankheit. Das Virus wird durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen und löst ein hochansteckendes Fieber mit Durchfall und Blutungen aus.

Ebola auch in Kenia und Nigeria gemeldet

Auch im ostafrikanischen Kenia und westafrikanischen Nigeria sind mittlerweile Ebola-Fälle der hochansteckenden Bundibugyo-Variante des Virus bestätigt worden. In Kenia wurden bislang neun Infektionen, darunter zwei Todesfälle bestätigt, nachdem ein Patient aus dem Kongo via Uganda in die Hauptstadt Nairobi gereist war. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Patientin in Nigeria, Ehefrau eines Schweizer Diplomaten, war nach einer Reise in das ostafrikanische Uganda erkrankt. Wo genau sich die Schweizerin mit Ebola infiziert hat, wird nach Angaben der Gesundheitsbehörden noch untersucht. Die Patientin wurde in die Schweiz ausgeflogen.

Der aktuelle Ausbruch ist auch deshalb besonders schwer einzudämmen, weil es für den Ebola-Erreger vom Typ Bundibugyo bislang weder einen speziellen Impfstoff noch eine spezielle Therapie gibt. Zudem ist in der Anfangsphase einer Ansteckung mit dem Bundibugyo-Erreger leicht eine Verwechslung etwa mit einer Malaria-Erkrankung möglich. Das kann zu einer verspäteten Isolation und Behandlung der Patienten beitragen.

Suche nach Impfstoff und Therapien läuft

Seit Juli laufen allerdings klinische Versuche zur Testung zweier antiviraler Therapieverfahren. In zwei weiteren Versuchsreihen wird zudem untersucht, ob der Ebola-Impfstoff Ervebo auch vor dem Bundibugyo-Typ schützt. Ervebo ist bisher nur für den Einsatz bei Ausbrüchen des Typs Ebola-Viruskrankheit - früher Zaire-Ebolavirus genannt - zugelassen und empfohlen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mehr als 9.000 Ebola-Fälle im Kongo
Tödliche Virus-Erkrankung

Mehr als 9.000 Ebola-Fälle im Kongo

Noch nie zuvor hat sich das Ebola-Virus so schnell ausgebreitet wie aktuell im Kongo. Schon mehr als 9.000 Menschen haben sich infiziert. Bekommt das Land den Ausbruch unter Kontrolle?

14.10.2026

Bereits mehr als 5.000 bestätigte Ebola Fälle im Kongo
Ebola im Kongo

Bereits mehr als 5.000 bestätigte Ebola Fälle im Kongo

Wann kommt der Ebola-Ausbruch im Kongo unter Kontrolle? Die Zahl der Erkrankten und Toten steigt schnell. Seit Mai sind bereits mehr als 5.000 Fälle bestätigt.

18.08.2026

Bereits mehr als 5.000 Ebola-Fälle im Kongo

18.08.2026

Zahl der Ebola-Fälle im Kongo steigt auf mehr als 1000
Ebola im Kongo

Zahl der Ebola-Fälle im Kongo steigt auf mehr als 1000

Gesundheitsexperten sind besorgt über die rasche Ausbreitung von Ebola im Kongo. Nun gibt es bereits mehr als 1.000 bestätigte Fälle. Viele Kontakte bleiben unbekannt.

22.06.2026

Ebola im Kongo

Mehr als 1000 Ebola-Fälle im Kongo

Die Zahl der Ebola-Fälle im Kongo steigt. Nun gibt es bereits mehr als 1000 Fälle.

22.06.2026