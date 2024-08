«Geschichte geschrieben»: Basketballer im Halbfinale

Paris (dpa) - Franz Wagner war in Plauderlaune, da rief ihn sein älterer Bruder Moritz nach dem erstmaligen Halbfinal-Einzug der deutschen Basketballer bei Olympia zur Räson. «Auf geht's. Wir müssen los», schrie Moritz Wagner, Franz beantwortete da noch die Fragen der Journalisten. Doch Weltmeister Deutschland hat in Paris noch etwas vor, es soll noch lange nicht Schluss sein. Das große Ziel ist weiter eine Medaille, die nach dem 76:63 gegen Griechenland im Viertelfinale nun ganz nah ist.

«Wir haben bereits Geschichte geschrieben», sagte Kapitän Dennis Schröder. «Es ist großartig, mit diesem Team anzutreten. Wir sind wie eine Familie», sagte der Aufbauspieler der Brooklyn Nets. Eine familiäre Stimmung hatten sie im Nationalteam stets auch zu Zeiten von Dirk Nowitzki. Doch die Qualität im deutschen Team war selbst zu Zeiten von WM-Bronze 2002 und EM-Silber 2005 bei weitem nicht so groß wie in der aktuellen Mannschaft.

Und so gehen die deutschen Basketball-Festspiele in Paris weiter. Nach dem sensationellen Gold-Coup der 3x3-Spielerinnen kämpfen auch die Weltmeister um die Medaillen. Nun geht es am Donnerstag gegen den Sieger der Partie zwischen Frankreich und Kanada. In einem möglichen Finale würde sehr wahrscheinlich Topfavorit USA warten.

Nach Bronze bei der Heim-EM 2022 und Gold bei der WM im vergangenen Jahr ist für die Herren damit das dritte Edelmetall in kurzer Zeit greifbar. Am Mittwoch haben zudem die deutschen Frauen noch die Chance, ins Halbfinale einzuziehen. Um 18.00 Uhr geht es gegen Gastgeber Frankreich.

Das Herbert-Team hatte am Tag zuvor noch mit den 3x3-Damen auf ihrem Weg zum Olympiasieg mitgefiebert. Beim Halbfinale am frühen Montagabend hatten Franz und Moritz Wagner das deutsche Quartett sogar in der Arena am Place de la Concorde angefeuert. «Riesenglückwunsch an die Mädels», sagte Franz Wagner. «Es war eine tolle Erfahrung und es hat mich extrem für sie gefreut.»