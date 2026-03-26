Paarlauf-Duo Hase/Volodin gewinnt erstmals WM-Gold

Prag (dpa) - Minerva Hase und Nikita Volodin haben in Prag erstmals Gold bei Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften gewonnen. Fünf Wochen nach Olympia-Bronze bei den Winterspielen in Italien siegte das Duo im Paarlauf-Wettbewerb mit 228,33 Punkten und holte damit den ersten WM-Titel für Deutschland seit 2018. Vor acht Jahren triumphierten Aljona Savchenko und Bruno Massot in Mailand.

Hase/Volodin verteidigten mit einer guten, aber nicht ganz fehlerfreien Kür ihren knappen Vorsprung aus dem Kurzprogramm vor den Europameistern und Olympia-Zweiten Anastasia Metelkina/Luka Berulawa aus Georgien (218,41 Punkte). Dritte wurden die Kanadier Lia Pereira und Trennt Michaud (216,09 Punkte). Annika Hocke und Robert Kunkel verbesserten sich als zweites deutsches Duo vom zehnten auf den siebten Rang und kamen auf insgesamt 194,11 Punkte.

WM-Titel als goldener Abschluss?

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Für Hase/Volodin ist der WM-Titel neben der olympischen Bronzemedaille der größte und womöglich auch der letzte Erfolg ihrer gemeinsamen Karriere. Das in Berlin trainierende Duo hat die Zukunft nach dem Saisonende bislang offen gelassen. Man werde sich nach der WM zusammensetzen und dann entscheiden, hatte Hase vor den Titelkämpfen in der tschechischen Hauptstadt gesagt.

Seit dreieinhalb Jahren sind Hase/Volodin ein Eiskunstlauf-Paar. Nach WM-Bronze 2024 und WM-Silber im vergangenen Jahr setzten sie mit dem Gold-Coup in Prag ihre eindrucksvolle Erfolgsgeschichte bei Weltmeisterschaften fort - und krönten sie sogar.

Olympiasieger waren nicht dabei

Hase/Volodin profitierten auch davon, dass unter anderem die japanischen Olympiasieger Riku Miura/Ryuichi Kihara auf den Abschluss einer langen und strapaziösen Saison verzichteten. Doch davon ließen sich Hase/Volodin nicht aus der Ruhe bringen.

Nach dem Kurzprogramm hatten die Europameister von 2025 und EM-Zweiten dieses Jahres noch einen Vorsprung von 0,33 Punkten auf Metelkina/Berulawa. «Es war, glaube ich, unser bester Lauf, was die Verbindung zum Publikum und auch zueinander innerhalb des Programms angeht», hatte Hase nach einer tollen Tango-Darbietung im Kurzprogramm gesagt.