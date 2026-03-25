Wintersport

«Perfekt»: Paarlauf-Duo Hase/Volodin bei WM auf Goldkurs

Minerva Hase und Nikita Volodin sind in Prag auf dem Weg zu ihrem ersten WM-Gold. Der Vorsprung allerdings auf die ersten Verfolger ist hauchdünn.

Minerva Hase und Nikita Volodin liegen bei der Eiskunstlauf-WM nach dem Kurzprogramm in Führung. Foto: Petr David Josek/AP/dpa
Minerva Hase und Nikita Volodin liegen bei der Eiskunstlauf-WM nach dem Kurzprogramm in Führung.

Prag (dpa) - Das deutsche Paarlauf-Duo Minerva Hase/Nikita Volodin greift nach dem Kurzprogramm bei der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft in Prag nach Gold. Mehr als fünf Wochen nach der gewonnenen Bronzemedaille bei den Winterspielen in Italien liegen Hase/Volodin mit 79,78 Zählern auf dem ersten Platz. «Nachdem wir gelaufen waren, hatten wir das Gefühl, dass es perfekt war. Für uns war es das beste Programm der Saison», sagte Hase nach einer tollen Tango-Darbietung.

Zweiter sind mit einem Rückstand von nur 0,33 Punkten die Europameister Anastasia Metelkina/Luka Berulawa aus Georgien vor den Kanadiern Lia Pereira und Trennt Michaud (75,52 Punkte). Annika Hocke und Robert Kunkel belegen nach einem Sturz von ihr beim dreifachen Salchow vor der Kür am Donnerstag (18.15 Uhr/Eurosport und ZDF-Mediathek) als zweites deutsches Paar mit 65,35 Zählern den zehnten Rang.

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Wie bei Olympia in Führung

In Abwesenheit der japanischen Olympiasieger Riku Miura/Ryuichi Kihara, die auf den Abschluss einer langen Saison verzichteten, zeigten Hase/Volodin wie bei Olympia eine tadellose Vorstellung im Kurzprogramm. Schon bei den Winterspielen in Mailand hatten die 26-Jährigen in Führung gelegen. Nach einer fehlerhaften Kür waren sie aber noch hinter Miura/Kihara und Metelkina/Berulawa zurückgefallen.

In Tschechien wollen es die Vizeweltmeister des vergangenen Jahres besser machen und ihren Vorsprung verteidigen. Womöglich ist die WM der letzte gemeinsame Wettbewerb von Hase/Volodin. Ihre Zukunft haben sie bislang offen gelassen.

Japanerin Sakamoto führt bei den Frauen

Bei den Frauen steht Kaori Sakamoto aus Japan vor einem goldenen Karriereende und ihrem insgesamt vierten WM-Titel. Die 25-Jährige führt in ihrem vermutlich letzten Wettbewerb nach einer starken Leistung im Kurzprogramm zum Lied «Time to say Goodbye» mit 79,31 Punkten knapp vor ihrer Landsfrau Mone Chiba (78,45 Punkte) und US-Läuferin Amber Glenn (72,65 Punkte). Olympiasiegerin Alysa Liu aus den USA verzichtete auf eine Teilnahme nach ihrem Triumph bei den Winterspielen in Italien vor gut einem Monat.

Die Entscheidung fällt am Freitag (18.00 Uhr/Eurosport und ZDF-Mediathek) in der Kür. Eine deutsche Eiskunstläuferin ist wie schon bei der WM im vergangenen Jahr in Boston nicht dabei, weil keine Sportlerin die Startvoraussetzungen des Weltverbands ISU erfüllt hatte.

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