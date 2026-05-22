Eiskunstlauf-Weltmeister Hase/Volodin setzen Karriere fort

Berlin (dpa) - Die Paarlauf-Weltmeister Minerva Hase und Nikita Volodin setzen ihre gemeinsame Karriere fort. Wie die Deutsche Eislauf-Union (DEU) mitteilte, wollen die Weltmeister bis 2030 gemeinsam weiterlaufen. «Wir haben uns für die Fortsetzung unserer Karriere entschieden, weil wir beide denken, dass wir unser Potenzial als Paar noch nicht ausgeschöpft haben und uns noch weiterentwickeln können», sagte Hase in einer Mitteilung.

«Wir planen die vier Jahre bis zu den Olympischen Spielen 2030 zu laufen. Das Ziel ist es, weiter mit den besten Paaren mithalten zu können», fügte die Läuferin an. Volodin kommentierte: «Ich glaube, wir haben unser Bestes noch nicht gezeigt – sowohl läuferisch als auch in Bezug auf die Elemente und Präsentation.»

Medaille bei erster WM

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Hase/Volodin sind das Aushängeschild im deutschen Eiskunstlaufen. Lange hatten sie sich offen gelassen, ob sie nach der Olympia-Saison weitermachen. Das Eislauf-Paar wollte die Zukunft auch von den Rahmenbedingungen am Stützpunkt in Berlin abhängig machen.

Die Berlinerin Hase und der gebürtige Russe Volodin sind seit gut dreieinhalb Jahren auf dem Eis ein Paar - und sie bildeten trotz der anfänglichen Sprachbarrieren direkt eine Einheit. Ihre erste internationale Saison bestritten sie 2023/2024. Auf Anhieb landeten sie bei der Weltmeisterschaft in Montreal auf dem dritten Platz.

Olympia-Bronze und WM-Gold in der abgelaufenen Saison

Nach EM-Gold und WM-Silber in der Saison 2024/2025 erhielt Volodin im vergangenen Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft. Erst damit war die Teilnahme an den Olympischen Spielen im Februar in Italien sicher, bei denen die beiden 26-Jährigen die Bronzemedaille bejubelten.