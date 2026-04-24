Tornado fegt durch Wohngegend in Oklahoma

Enid (dpa) - Ein Tornado ist über die US-Stadt Enid im Bundesstaat Oklahoma gefegt und hat ersten Berichten zufolge Schäden an Häusern angerichtet. Die Rettungsarbeiten dauern noch an, wie US-Medien berichten. In den betroffenen Teilen der Stadt gingen Einsatzkräfte von Haus zu Haus, um Menschen zu suchen, die möglicherweise eingeschlossen seien. Einige konnten bereits gerettet werden, wie es hieß. Der Tornado habe am späten Donnerstag (Ortszeit) auch einen Stützpunkt der US-Luftwaffe erfasst. Wie groß der Schaden dort sei, werde noch geprüft, teilte die 50.000-Einwohner-Stadt Enid auf Facebook mit.

Mindestens zehn Menschen seien örtlichen Medienberichten zufolge leicht verletzt worden. Berichte über Todesopfer gab es zunächst nicht. Das genaue Ausmaß des Schadens werde wohl erst zu Tagesanbruch am Freitag sichtbar werden. Auf Fotos und Videos von Donnerstag war ein gewaltiger, grauer Tornado-Trichter zu sehen. «Bitte schließen Sie sich mir an und nehmen Sie die Gemeinde Enid, die heute Abend schwer von einem Tornado getroffen wurde, in Ihre Gebete auf», schrieb der Gouverneur von Oklahoma, Kevin Stitt, auf X.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Oklahoma liegt mitten in der «Tornado Alley»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Der US-Wetterdienst warnte vor weiteren möglichen Unwettern in einem Gebiet von Texas im Süden bis zu den Großen Seen im Nordosten. Vereinzelt könnten auch weitere Tornados entstehen.