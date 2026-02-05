Unwetter in Südeuropa

Toter und Milliardenschäden durch Unwetter in Portugal

Milliardenschäden und Evakuierungen: Nach den schweren Stürmen in Portugal und Spanien warnen Behörden vor weiteren Unwettern in den kommenden Tagen.

In der südspanischen Region Andalusien hat das Sturmtief "Lenonardo" für Chaos gesorgt. Foto: Nono Rico / Europa Press/EUROPA PRESS/dpa
In der südspanischen Region Andalusien hat das Sturmtief "Lenonardo" für Chaos gesorgt.

Lissabon (dpa) - Bei dem Sturmtief «Leonardo» ist in Portugal ein Mensch ums Leben gekommen. Der 70-Jährige sei tot in seinem Auto gefunden worden, das in einem Fluss in der Gemeinde Serpa unter Wasser gelegen habe, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Lusa unter Berufung auf die Behörden. Damit stieg die Zahl der Toten infolge von Stürmen seit der vergangenen Woche auf elf. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Wirtschaftsminister Manuel Castro Almeida schätzte den Schaden vor allem durch den besonders schweren Sturm «Kristin» vom Mittwoch vergangener Woche auf mehr als vier Milliarden Euro, wie der staatlichen TV-Sender RTP berichtete. Bei dem Durchzug des Atlantiktiefs mit Windgeschwindigkeiten von teils mehr als 200 Kilometern pro Stunde waren fünf Menschen ums Leben gekommen. Weitere fünf Tote hatte es in den Tagen danach bei Aufräumarbeiten gegeben. 

Das Atlantiktief «Leonardo» sorgte seit Mittwoch auch in Spanien mit Starkregen und stürmischen Winden vor allem im Süden für chaotische Verhältnisse. In der Region Málaga wurde weiter nach einer jungen Frau gesucht, die am Mittwochabend bei dem Versuch, ihren Hund aus dem Fluss Turvilla zu retten, von den Wassermassen mitgerissen worden war, wie der staatliche spanische TV-Sender RTVE berichtete. 

In Andalusien mussten Tausende Bewohner tiefergelegener Regionen wegen drohender Überschwemmungen in Sicherheit gebracht werden, Schulen blieben geschlossen und der Bahn- und Straßenverkehr wurde stark beeinträchtigt. Auch für die kommenden Tage werden weitere Unwetter befürchtet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tief «Leonardo» sorgt für Chaos in Südspanien und Portugal
Unwetter in Südeuropa

Tief «Leonardo» sorgt für Chaos in Südspanien und Portugal

Heftiger Regen, Sturm und Überschwemmungen: In Andalusien müssen Tausende ihre Häuser verlassen, auch in Portugal gibt es Sperrungen. Wie die Behörden reagieren und wo weiter Gefahr droht.

04.02.2026

Portugiesen sollen sich mit Notfallpaket gegen Sturm rüsten
Unwetter in Südeuropa

Portugiesen sollen sich mit Notfallpaket gegen Sturm rüsten

Das nächste Sturmtief zieht heran: «Leonardo» bringt erneut starke Regenfälle und Sturmböen nach Portugal und Spanien. An einigen Küsten gilt die höchste Warnstufe.

03.02.2026

Atlantikstürme über Iberischer Halbinsel - Eine Tote
Wintersturm in Urlaubsregion

Atlantikstürme über Iberischer Halbinsel - Eine Tote

Schnee in den Bergen, Starkregen und hohe Wellen an den Küsten: Das Sturmtief «Joseph» sorgt in Spanien und Portugal für ungemütliches Winterwetter. Eine Frau kam ums Leben.

27.01.2026

Brände in Südeuropa und Türkei lassen nach - aber neue Hitze
Brandbekämpfung

Brände in Südeuropa und Türkei lassen nach - aber neue Hitze

In Südeuropa gibt es Erfolge bei der Bekämpfung der großen Waldbrände. Aber das Risiko neuer Feuer bleibt sehr hoch.

02.08.2025

Wetterextreme führen in Europa zu Milliardenschäden
Analyse

Wetterextreme führen in Europa zu Milliardenschäden

Überschwemmungen, Hitze und Kälte verursachen alljährlich immense Schäden. Wie hoch diese ausfallen, rechnet die Europäische Umweltagentur vor - und zeigt weitere Probleme auf.

02.07.2025