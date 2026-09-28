Notfälle

Totes Baby in NRW gefunden – Polizei bittet um Hinweise

Die Behörden suchen nach Zeugen, die im Umfeld des Fundorts in Beckum auffällige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise könnten helfen, die Herkunft des Mädchens zu klären.

Die Ermittler der Polizei suchen nach Hinweisen auf die Mutter eines toten Mädchens. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Die Ermittler der Polizei suchen nach Hinweisen auf die Mutter eines toten Mädchens. (Symbolbild)

Beckum (dpa) - Passanten haben am Samstag in Beckum im Münsterland ein totes Baby gefunden, nun versucht die Polizei die Herkunft des Mädchens zu klären. Laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hatten die Passanten das Kind am Nachmittag entdeckt. Die Todesursache konnte auch bei einer Obduktion nicht eindeutig geklärt werden. 

Die Polizei fragt, wer in den zurückliegenden Monaten ein Mädchen oder eine Frau beobachtet hat, deren Verhalten und Erscheinungsbild sich verändert hat. Die Ermittler suchen zudem nach Zeugen, die rund um den Fundort etwas beobachtet haben könnten. 

«Aus vergleichbaren Fällen ist bekannt, dass die betroffenen Mütter die Schwangerschaft oft verdrängen oder verleugnen und von dem Geburtsgeschehen überrascht werden», heißt es darüber hinaus in der Mitteilung der Polizei. Die betroffene Mutter befinde sich möglicherweise in einer Ausnahmesituation und benötige Hilfe.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Totes Baby in Mülltonne in Niedersachsen entdeckt
Grausiger Fund

Totes Baby in Mülltonne in Niedersachsen entdeckt

Am Abend wird ein schockierender Fund in Niedersachsen gemacht. Viele Fragen sind noch offen.

01.04.2026

Totes Baby im Wald, entführte Seniorin – Neue Fälle bei «XY»
Ermittlungen laufen

Totes Baby im Wald, entführte Seniorin – Neue Fälle bei «XY»

Ein totes Baby im Müllsack, eine entführte Seniorin und ein seit Jahren vermisster Familienvater: Drei ungelöste Fälle aus Baden-Württemberg stehen im Fokus von «Aktenzeichen XY».

05.11.2025

Totes Baby im Müllsack - Hinweisgebersystem freigeschaltet
Babyleiche

Totes Baby im Müllsack - Hinweisgebersystem freigeschaltet

Nach dem Fund eines toten Säuglings in Maulburg bittet die Polizei um Hinweise. Ein anonymes Portal steht nun bereit, unter dem Menschen sich diskret melden können.

17.10.2025

Nach «Aktenzeichen XY»-Sendung - 14 Hinweise zu Cold Case
Totes Baby in Plastiktüten

Nach «Aktenzeichen XY»-Sendung - 14 Hinweise zu Cold Case

Im April 1999 wählt ein anonymer Mann den Notruf. Eingehüllt in Plastiktüten habe er in einem Waldstück ein totes Baby gefunden, erzählt er - und will seinen Namen nicht sagen. Bis jetzt.

23.01.2025

Totes Baby gefunden - Fall bei «Aktenzeichen XY ungelöst»
Kriminalität

Totes Baby gefunden - Fall bei «Aktenzeichen XY ungelöst»

Vor knapp 26 Jahren wurde ein Säugling tot an einer südhessischen Autobahnraststätte entdeckt. Kann eine TV-Sendung neue Hinweise bringen?

14.01.2025