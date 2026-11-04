Polizeieinsatz in München

Totes Kind in Hotelzimmer entdeckt - Verdacht auf Gewalttat

Polizisten und Krisenhelfer sind am Vormittag an einem Hotel nahe dem Münchner Hauptbahnhof im Einsatz: Dort wurde ein totes Kind gefunden. Was zu dem Fall bisher bekannt ist.

Nach dem Fund war die Polizei an dem Hotel nahe dem Münchner Hauptbahnhof im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Nach dem Fund war die Polizei an dem Hotel nahe dem Münchner Hauptbahnhof im Einsatz. (Symbolbild)

München (dpa) - In einem Münchner Hotelzimmer ist am Vormittag ein totes Kind gefunden worden. Es werde wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Gegen wen sich der Verdacht richtet, blieb zunächst unklar. Das Mordkommissariat der Münchner Polizei ermittelt in dem Fall. Nach ersten Informationen war das Kind zwölf Jahre alt.

Ein Mitarbeiter des Hotels in der Nähe vom Münchner Hauptbahnhof sei von einem Kriseninterventionsteam betreut worden, sagte der Polizeisprecher. Die Polizei war am Vormittag nach der Alarmierung gegen 9.40 Uhr an dem Hotel im Einsatz.

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