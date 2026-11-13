Tödliches Unglück in Brooklyn

Trauer nach Hauseinsturz in New York - was war die Ursache?

Mitten in New York bricht ein Wohngebäude in sich zusammen. Acht Menschen kommen ums Leben, darunter mehrere Kinder. Die Trauer ist groß. Und die Suche nach der Ursache noch immer nicht abgeschlossen.

Teile des Hauses stürzten in eine unmittelbar angrenzende Baugrube. Foto: Yuki Iwamura/AP/dpa
Teile des Hauses stürzten in eine unmittelbar angrenzende Baugrube.

New York (dpa) - Nach dem Hauseinsturz in der US-Millionenmetropole New York mit acht Toten gehen die Bergungskräfte nicht von weiteren Opfern aus. Die Feuerwehr hat mittlerweile «die Rettungsmaßnahmen am gesamten Einsatzort beendet und festgestellt, dass es keine weiteren Opfer gibt», wie sie auf der Plattform X mitteilte. Der Unglücksort werde nun an die Baubehörde übergeben. Bürgermeister Zohran Mamdani hatte zuvor angekündigt, mögliches Fehlverhalten von Baufirmen untersuchen lassen zu wollen.

Bei dem Einsturz des mehrstöckigen Wohnhauses im Stadtteil Brooklyn waren unter anderem zwei Kinder im Alter von 9 und 10 Jahren sowie zwei Bauarbeiter ums Leben gekommen. Unter den 18 Verletzten sind Mamdani zufolge vier Feuerwehrleute. Über die Opfer sagte der Bürgermeister: «Es waren unsere Freunde und Nachbarn, Eltern und Kinder, junge Familien, die sich in unserer Stadt ein Leben aufbauten.»

Mindestens acht Menschen starben bei dem Unglück - darunter zwei Kinder. Foto: Ryan Murphy/AP/dpa
Mindestens acht Menschen starben bei dem Unglück - darunter zwei Kinder.

Das Gebäude war am Mittwochnachmittag komplett in sich zusammengebrochen, Teile des Hauses stürzten in eine unmittelbar angrenzende Baugrube. Ob die Grube womöglich zum Einsturz beitrug, war zunächst unklar. Berichte darüber, dass das Gebäude bereits vor einiger Zeit Risse aufgewiesen habe, hätten ihn «unglaublich beunruhigt», sagte Mamdani.

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Feuerwehr war binnen einer Minute vor Ort

Das erste Einsatzfahrzeug der Feuerwehr war den Angaben zufolge zufällig in der Nähe des Unglücksortes im Viertel Flatbush gewesen und deshalb binnen weniger als einer Minute nach der Alarmierung vor Ort. Im Nachbargebäude aufgrund des Einsturzes eingeschlossene Menschen konnten zügig befreit werden.

Für die Rettungs- und Bergungskräfte ist der Einsatz auf dem Trümmerhaufen gefährlich. Foto: Uncredited/WABC-TV/AP/dpa
Für die Rettungs- und Bergungskräfte ist der Einsatz auf dem Trümmerhaufen gefährlich.

An der Bergungs- und Rettungsaktion waren mehr als 250 Feuerwehrleute und Sanitäter sowie Suchhunde beteiligt. Es handle sich um einen «extrem gefährlichen» Einsatz, bei dem das Vorgehen der Retter gut abgestimmt werden müsse, um mögliche Überlebende unter dem Trümmerberg nicht zu gefährden, sagte Feuerwehrchefin Lillian Bonsignore am Donnerstag. Sie betonte, dass weiter nach Überlebenden gesucht werde.

Schwangere Frau aus den Trümmern gezogen

In der Nacht zum Donnerstag wurden Medienberichten zufolge mehrere Menschen aus den Trümmern gezogen, darunter eine schwangere Frau. «Sie ist noch am Leben», sagte ihr Ehemann dem Sender ABC7 unter Tränen. «Ich bin sehr glücklich.»

Am Donnerstag kämpften die Einsatzkräfte gegen ungünstige Wetterbedingungen an. Während Mamdanis Pressekonferenz ging an der Unglücksstelle bereits heftiger Regen nieder.

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