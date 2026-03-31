Trumps Name überall? Flughafen Palm Beach wird umbenannt

Palm Beach (dpa) - Der Name von US-Präsident Donald Trump soll künftig auch einen Flughafen zieren. Der Gouverneur des südlichen US-Bundesstaats Florida, Ron DeSantis, unterzeichnete ein Gesetz zur Umbenennung des Palm Beach International Airport in «President Donald J. Trump International Airport». Die Änderung soll am 1. Juli in Kraft treten, bedarf jedoch noch der Genehmigung durch die US-Luftfahrtbehörde FAA, wie aus dem neuen Landesgesetz hervorgeht.

Trump nutzt den Flughafen regelmäßig für Flüge zu seinem Anwesen Mar-a-Lago. Sein Sohn Eric Trump begrüßte die Entscheidung und erklärte auf X, er sei stolz, «einen kleinen Beitrag dazu geleistet zu haben».

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Die FAA bezeichnete die Umbenennung laut Medienberichten als lokale Angelegenheit, verwies jedoch auf notwendige technische Anpassungen etwa bei Navigationsdaten. Demokraten kritisierten das Vorhaben: Die Kosten von rund fünf Millionen Dollar sollten angesichts steigender Lebenshaltungskosten anderweitig verwendet werden.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Straßen, Kultur und Währung – Trumps Name im öffentlichen Raum

Die Umbenennung ist Teil mehrerer Initiativen, mit denen Trump und seine Verbündeten seinen Namen im öffentlichen Raum verankern. So trägt die Kultureinrichtung Kennedy Center in Washington inzwischen zusätzlich Trumps Namen, was Kritik auslöste. In Florida wurde zudem die Straße vom Flughafen zu Mar-a-Lago in «President Donald J. Trump Boulevard» umbenannt.