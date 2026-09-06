Verkehr

20 Verletzte bei Unfall mit Reisebus auf der A3

Auf der Autobahn 3 bei Wörth an der Donau kommt es zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen - darunter ein Reisebus.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (Symbolfoto)

Wörth an der Donau (dpa) - Bei einem Unfall mit einem Reisebus auf der Autobahn 3 sind nach Polizeiangaben 20 Menschen verletzt worden. Ein Fahrzeug war auf den Reisebus und ein weiteres Fahrzeug bei Wörth an der Donau im Landkreis Regensburg in stockendem Verkehr aufgefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. 

Im Reisebus wurden den Angaben zufolge 15 Menschen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam der Bus aus Baden-Württemberg und hatte ältere Reisegäste an Bord. Die älteste Insassin war 96 Jahre alt. Fünf weitere Menschen wurden in dem Auto verletzt, das auf den Bus und den weiteren Wagen aufgefahren war, wie ein Polizeisprecher sagte. Im zweiten Auto gab es keine Verletzten. 

Laut Polizei waren mehrere Krankenwagen im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Die Verletzungen seien aber alle leicht gewesen, sagte der Polizeisprecher. 

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Die Autobahn war nach dem Unfall gesperrt. Laut dem ADAC bildete sich am Nachmittag ein etwa sechs Kilometer langer Stau, bevor die Autobahn gegen 14.30 Uhr wieder freigegeben werden konnte.

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