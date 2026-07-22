Pläne der Bahn

Union und SPD: Alkoholverbot mit Bahn-Personal durchsetzen

Die Deutsche Bahn will das Trinken von alkoholischen Getränken an allen bundesweit 5.400 Bahnhöfen untersagen. Nun stellt sich die Frage: Wie soll das Vorhaben durchgesetzt werden.

Die Frage ist nun, wie ein mögliches Alkoholverbot an Bahnhöfen durchgesetzt werden kann. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Frage ist nun, wie ein mögliches Alkoholverbot an Bahnhöfen durchgesetzt werden kann. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Union und SPD sehen die Bahn bei der Durchsetzung des geplanten Alkoholverbots an Bahnhöfen in der Pflicht. «Dass die Deutsche Bahn ihre eigenen Sicherheitsbemühungen verstärkt, begrüße ich ausdrücklich», sagte der innenpolitische Sprecher der Union, Alexander Throm (CDU), der «Welt». «Dazu gehört aber auch, dass sie diese Regeln mit eigenem Personal durchsetzt.» Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sebastian Fiedler, sagte: «Eine Umsetzung kann nur in Betracht kommen, sofern die Bahn eine erhebliche personelle Verstärkung bei der DB Sicherheit nachweist.»

Ähnlich sieht es die Deutsche Polizeigewerkschaft. Deren Vorsitzender Heiko Teggatz rief die Bahn in der «Welt» dazu auf, das Personal für die Überwachung des Alkoholverbots bereitzustellen: «Das ist eine Sache des Hausrechts der Bahn. Sie muss dafür sorgen, mehr Sicherheitspersonal zu stellen.» 

Was hat die Bahn konkret geplant

Nach dem Willen der Deutschen Bahn soll es künftig bundesweit untersagt sein, auf Bahnsteigen oder in Bahnhofshallen außerhalb der Bahnhofsgastronomie Bier, Wein oder Schnaps zu trinken. Die flächendeckende Umsetzung soll bis zum 15. Oktober 2026 abgeschlossen sein.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) begrüßt im Grundsatz den Vorstoß von Bahnchefin Evelyn Palla. Die Frage der Durchsetzung eines solchen Verbots sei allerdings «eine problematische». Er würde auch gern mit Palla darüber sprechen, welche Grundlage ihr Vorstoß habe und welche Informationen und Studien sie vielleicht zu dieser Idee veranlasst haben. 

Für die Sicherheit an Bahnhöfen ist neben den DB-Sicherheitskräften die Bundespolizei zuständig. Diese untersteht dem Bundesinnenministerium. Bislang gilt ein Verbot des Alkoholkonsums vor allem an großen deutschen Bahnhöfen wie Frankfurt, Hamburg oder Köln. Insgesamt setzt die Deutsche Bahn deutschlandweit rund 4.500 Sicherheitskräfte an Bahnhöfen ein. 

Auswirkungen für Obdachlose befürchtet

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe befürchtet indes neue Härten für obdachlose Menschen mit Alkoholsucht. «Ein Verbot verändert nicht die Lebenslage der Menschen, die sich am Bahnhof aufhalten, sondern verdrängt sie lediglich aus dem Blickfeld», sagte Vize-Geschäftsführer Joachim Krauß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Der Bahnhof gehöre für viele zu den wenigen witterungsgeschützten und gut zugänglichen öffentlichen Orten. «Durch das Verbot werden die Menschen in Bereiche gedrängt, die weniger Schutz bieten und weniger Anschluss an das Hilfesystem haben», sagte Krauß. In Hamburg, wo ein entsprechendes Verbot bereits gilt, habe man die Erfahrung gemacht, dass die Menschen in angrenzende Stadtteile verdrängt wurden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wie die Bahn das neue Alkoholverbot umsetzen will
Gegen Kriminalität

Wie die Bahn das neue Alkoholverbot umsetzen will

Die Deutsche Bahn will das Trinken von alkoholischen Getränken an allen bundesweit 5.400 Bahnhöfen untersagen. Was das genau bedeutet und wie die Regelung durchgesetzt werden kann.

21.07.2026

Alkohol-Konsum wird am Frankfurter Hauptbahnhof verboten
Mehr Sauberkeit und Sicherheit

Alkohol-Konsum wird am Frankfurter Hauptbahnhof verboten

Wer am Frankfurter Hauptbahnhof Alkohol trinkt, muss ab dem 1. Mai mit Konsequenzen rechnen. Das neue Verbot startet mit einer 14-tägigen Einführungsphase.

29.04.2026

Deutsche Bahn startet Frühjahrsputz an 1.400 Bahnhöfen
Programm für mehr Sauberkeit

Deutsche Bahn startet Frühjahrsputz an 1.400 Bahnhöfen

Die Deutsche Bahn hat sich für den diesjährigen Frühjahrsputz viel vorgenommen. Bis Ende Mai sollen Bahnsteige, Tunnel und mehr gründlich gereinigt werden.

23.03.2026

Bahn will bei Sauberkeit an 25 Bahnhöfen besser werden
«Sofortprogramm» gestartet

Bahn will bei Sauberkeit an 25 Bahnhöfen besser werden

Die ganz großen Probleme der Bahn lassen sich nicht schnell lösen. Bei drei Themen aber erwartet der Bund zügig Verbesserungen. Heute hat eines der geforderten Programme begonnen.

20.01.2026

Bahnhof Weinheim: Nordseitiger Abgang an Bahnsteigen gesperrt 
Sanierung erst in Jahren geplant

Bahnhof Weinheim: Nordseitiger Abgang an Bahnsteigen gesperrt 

Nach Angaben der Deutschen Bahn sind mehrere Stufen am Weinheimer Bahnhof so stark beschädigt, dass der Zugang zur nördlichen Unterführung aus Sicherheitsgründen geschlossen werden musste.

25.10.2025