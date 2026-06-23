US-Medien: Schreiben behauptet Tod vermisster Nancy Guthrie

Tucson (dpa) - Im Fall der seit Jahresanfang vermissten Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie berichten Medien über ein Schreiben, das vom Tod der 84-Jährigen spricht. Es handle es sich um eine bereits vor Monaten verschickte Nachricht, die auf ein mutmaßliches Erpresserschreiben inklusive einer Lösegeldforderung folgte, berichteten unter anderem die Sender CNN und NBC News unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Ermittler seien davon ausgegangen, dass es sich bei beiden Nachrichten um Mitteilungen der Entführer gehandelt habe, schreibt CNN.

In der zweiten, an US-Medien versandten, Nachricht habe gestanden, dass Nancy Guthrie kurz nach ihrer Entführung gestorben sei, zitierte der Sender Quellen aus Ermittlerkreisen. Man habe nicht die Absicht gehabt, sie zu töten, hieß es dort demnach auch. Nach Informationen von NBC News enthielt die zweite Nachricht weder eine Entschuldigung noch eine Geldforderung für die Übergabe der Leiche der Mutter der US-Moderatorin.

Beide Sender berichteten weiter, Savannah Guthrie habe sich nach der zweiten Nachricht in einer kurzen Videobotschaft auf Instagram geäußert. In dem Video von Anfang Februar sagte die Moderatorin an den oder die Täter gewandt unter anderem: «Wir flehen Sie jetzt an, uns unsere Mutter zurückzugeben». Sie deutete dabei auch an, dass die Familie bereit sei, für die Rückkehr der Mutter zu «zahlen». «Wir haben Ihre Nachricht erhalten, und wir haben verstanden», sagte sie. Was damit gemeint war, blieb offen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Auch Savannah Guthrie äußert sich zu den neuen Berichten

Savannah Guthrie äußerte sich während ihrer täglichen Moderation der Morgenshow bei NBC zu den neuen Berichten. «Ich habe keinen Kommentar zu dieser Geschichte und ich bin nicht in unsere Berichterstattung involviert, aber ich kann nicht so tun, als wäre ich nicht hier.» Sie bat erneut um Hinweise, die den Fall aufklären könnten.