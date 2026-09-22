Einsatz

Verdacht auf giftiges Quecksilber - DHL-Zentrum evakuiert

Eine Paketzustellerin meldet der Polizei Symptome, die auf giftiges Quecksilber hindeuten könnten. Spezialisten sind im Paketzustellzentrum in Leizen in Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.

An dem DHL-Zustellzentrum läuft ein größerer Einsatz von Feuerwehr und Polizei. (Symbolbild) Foto: Wolf von Dewitz/dpa
An dem DHL-Zustellzentrum läuft ein größerer Einsatz von Feuerwehr und Polizei. (Symbolbild)

Leizen (dpa) - Das DHL-Paketzustellzentrum im mecklenburgischen Leizen ist wegen eines Gefahrstoffverdachts evakuiert worden. Eine Paketzustellerin habe sich am Dienstag bei der Polizei gemeldet und über körperliche Beschwerden geklagt, die einer Vergiftungserscheinung ähneln, teilte die Rostocker Polizei mit. Die Symptome könnten auf Quecksilber deuten, sagte ein Polizeisprecher. 

Polizei und Feuerwehr seit dem Nachmittag im Einsatz

Über 20 Mitarbeiter seien vorsichtshalber evakuiert worden. Spezialisten der Feuerwehr klärten aktuell, um welchen Gefahrstoff es sich handeln könnte. Seit dem Nachmittag seien Polizei und Feuerwehr an dem DHL-Standort im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte im Einsatz. «Die Ermittlungen zur Ursache und den weiteren Umständen des Vorfalls dauern an», schrieb die Polizei. DHL war zunächst nicht erreichbar.

Welche Symptome die 50 Jahre alte Paketzustellerin hatte, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Nach ihren Angaben könnten die Beschwerden im Zusammenhang mit einer Flüssigkeit stehen, mit der sie am Freitag bei ihrer Tätigkeit als Zustellerin in Kontakt gekommen sein soll. Die Frau befindet sich in ärztlicher Behandlung.

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