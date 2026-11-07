Vergewaltigungsvorwurf an US-Uni: Misstrauen gegen Leitung

New York (dpa) - Wegen des Umgangs mit einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung hat der Fakultätssenat der US-Eliteuniversität Cornell der Hochschulleitung das Misstrauen ausgesprochen. Das Votum wurde am Freitag (Ortszeit) mit 75 zu 50 Stimmen bei fünf Enthaltungen angenommen, fünf weitere Mitglieder gaben keine Stimme ab, wie die «New York Times» berichtete.

Das Misstrauensvotum sei vor allem ein symbolischer Schritt, denn absetzen könne das Gremium Uni-Präsident Michael Kotlikoff nicht. Dennoch wiegt die Kritik schwer: Der Umgang der Leitung mit dem brisanten Vergewaltigungsvorwurf rückt die Universität seit Monaten in den Blick der Öffentlichkeit. Im Zentrum steht der Vorwurf einer ehemaligen Studentin, im Oktober 2024 im Haus einer Studentenverbindung von mehreren Männern vergewaltigt worden zu sein.

«Tiefe Wut auf unserem Campus»

Der Fakultätssenat, der die Interessen des akademischen Personals vertritt, dringe darauf, dass die Universität ihren Umgang dem Problem sexueller Übergriffe auf dem Campus ändere. Man habe «kein Vertrauen in die Fähigkeit der zentralen Verwaltung, die andauernde Krise um sexuelle Übergriffe an der Cornell University wirksam zu bewältigen», zitiert die «New York Times» aus dem Votum.

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Rückendeckung erhielt Kotlikoff dagegen vom Rat der Hochschule. Dessen Vorsitzende Anne Meinig Smalling stellte sich hinter den Präsidenten: Er und seine Verwaltung seien die richtige Führung, um das Problem anzugehen. Zugleich räumte sie laut CNN ein, das Votum spiegle «tiefe Wut auf unserem Campus» wider. Kotlikoff habe die Fakultät um Zeit für Reformen gebeten – ein Teil des Lehrpersonals und der Studenten fordere dagegen seinen Rücktritt.

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