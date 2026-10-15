Nach vier Monaten

Vermisster Student tot aus Starnberger See geborgen

Nach Monaten gibt es die traurige Gewissheit: Ein vermisster 23-Jähriger wird tot aus dem Starnberger See geborgen. Der Student war im Juni mit Freunden mit einem Boot unterwegs und untergegangen.

Vor Monaten war der junge Mann im Starnberger See untergetaucht. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Vor Monaten war der junge Mann im Starnberger See untergetaucht. (Symbolbild)

Starnberg (dpa) - Etwa vier Monate nach seinem Verschwinden ist ein vermisster 23-Jähriger tot aus dem Starnberger See geborgen worden. Ein Taucher einer Spezialfirma aus München holte am Mittwochnachmittag eine Leiche aus der Starnberger Bucht, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um den vermissten Studenten.

Der Mann war Mitte Juni mit zwei Freunden mit einem Boot auf dem See unterwegs gewesen. Die drei sprangen abwechselnd vom Boot ins Wasser. Nach etwa einer halben Stunde schaffte es der 23-Jährige, der nicht schwimmen konnte, wohl nicht mehr zurück ins Boot. Seine beiden Freunde versuchten noch, ihn zu retten. Der Untergehende klammerte sich jedoch so stark an die Helfer, dass auch diese in Not gerieten und ihn nicht ins Boot ziehen konnten.

Wasserwacht und Wasserschutzpolizei Starnberg hatten nach dem Alarm unter anderem mit Drohnen, Suchhunden und einem Sonarboot nach dem Vermissten gesucht.

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