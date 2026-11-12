Handwerk

Von Tradition bis Experiment: So wird man Stollensommelier

Sie riechen, schmecken, prüfen: In Seminaren lassen sich Bäcker- und Konditormeister zu Experten für das Weihnachtsgebäck Stollen weiterbilden. Dabei entstehen auch ganz neue Geschmacksrichtungen.

Alexander Schellenberger prüft ein Stück Stollen. Foto: Katharina Kausche/dpa
Alexander Schellenberger prüft ein Stück Stollen.

Dresden (dpa) - Wie riecht ein guter Stollen? Welche Aromen lassen sich herausschmecken und welches Getränk passt am besten dazu? Mit solchen Fragen hat sich Bäckermeister Alexander Schellenberger aus dem Erzgebirge in den vergangenen Monaten intensiv beschäftigt. Er ist einer von 17 Teilnehmern einer Ausbildung zum Stollensommelier an der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Sachsen in Dresden. Die Qualifizierung ist nach Angaben der Akademie weltweit einzigartig. 

Schellenbergers Ziel: das traditionsreiche Weihnachtsgebäck noch besser verstehen und die Begeisterung dafür an kommende Generationen weitergeben. «Man lernt nie aus», sagt er direkt nach seiner mündlichen Prüfung. Die Weiterbildung sei keine Voraussetzung für seine Arbeit, aber eine konsequente Weiterentwicklung. «Qualitäten verändern sich, die Menschen verändern sich, damit auch die Gewohnheiten.» 

Schellenberger widmete seine Abschlussarbeit dem Einfluss des Salzgehalts auf den Geschmack von Stollen. Foto: Katharina Kausche/dpa
Schellenberger widmete seine Abschlussarbeit dem Einfluss des Salzgehalts auf den Geschmack von Stollen.

Gerade bei einem Produkt mit langer Geschichte sei es wichtig, Bedeutung und handwerkliche Qualität zu bewahren. Sein Wissen wolle er auch an die nächste Generation und seine Kundschaft weitergeben. Schellenberger führt einen Familienbetrieb im Erzgebirge in vierter Generation. Die Bäckerei wurde 1927 gegründet. Neben der klassischen Bäckerei betreibt die Familie eine Stollenmanufaktur, deren Produkte deutschlandweit und ins Ausland verschickt werden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Vom Aussehen bis zum Aroma

Seit Mai hätten sich Bäcker- und Konditormeister aus Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Hamburg in fünf dreitägigen Modulen weitergebildet, berichtete Schulleiter André Bernatzky. Auf dem Lehrplan standen die Geschichte des Stollens, regionale Besonderheiten, Zutaten und Lagerbedingungen sowie die handwerkliche Herstellung. Ein Schwerpunkt war die Sensorik. Die Teilnehmer lernten, das Gebäck systematisch zu beurteilen.

«Wie sehe ich den Stollen, was schmecke ich, was rieche ich?», beschreibt Schellenberger den Ablauf. Zunächst werde die Oberfläche betrachtet, anschließend beim Anschnitt die Verteilung von Früchten und Mandeln sowie die Beschaffenheit der Krume. Danach würden die Aromen erschnuppert und erschmeckt. Auch die Konsistenz sei entscheidend: Beim Kauen könnten sich weitere Geschmacksnoten entfalten. Zum Abschluss gehe es um passende Getränke, die Aromen ergänzten oder unterstrichen.

Bäckermeister Alexander Schellenberger aus dem Erzgebirge will Stollensommelier werden. Foto: Katharina Kausche/dpa
Bäckermeister Alexander Schellenberger aus dem Erzgebirge will Stollensommelier werden.

Mit dem letzten Modul in Dresden endete die Ausbildung zum Stollensommelier. Auf die Teilnehmer warteten drei Prüfungsbestandteile: eine theoretische und eine praktische Prüfung sowie die Präsentation ihrer Abschlussarbeiten. Bei der praktischen Prüfung mussten sie unter anderem Geschmacksnoten erkennen. Die offiziellen Zeugnisse stehen noch aus.

Neue Impulse für den Stollen

Schellenberger widmete seine Abschlussarbeit dem Einfluss des Salzgehalts auf den Geschmack eines sächsischen Bodenstollens. Das Salz beeinflusse, wie Aromen wahrgenommen würden. «Mein Vater hat immer gesagt, Backen ist Glückssache, und mein Lehrmeister hat immer gesagt, Backen ist eine Wissenschaft.» Für Schellenberger ist es beides: «Wissenschaft und Leidenschaft».

Die Stollensommeliers sollen dem traditionellen Weihnachtsgebäck neue Impulse geben, wie Schulleiter Bernatzky berichtet. Wie das aussehen kann, zeigt der Hamburger Teilnehmer Björn Demski. Er entwickelte einen Franzbrötchen-Stollen, der norddeutsche Backtradition mit dem sächsischen Weihnachtsgebäck verbindet. 

Teilnehmer Björn Demski entwickelte einen Franzbrötchen-Stollen. Foto: Katharina Kausche/dpa
Teilnehmer Björn Demski entwickelte einen Franzbrötchen-Stollen.

«Dem traditionellen Stollen werde ich damit nicht die Parole bieten», sagt Demski. Er verstehe seine Kreation vielmehr als Ergänzung für eine kleine Marktnische. Traditionalist Schellenberger ist nicht abgeneigt von dem Experimentierstollen: «Also eine gute Variante, aber man merkt schon so von der Grundkonsistenz – der Teig, der ist schon anders als bei uns.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Seit 65 Jahren Meister - Gert Ebenrecht backt weiter
Handwerk

Seit 65 Jahren Meister - Gert Ebenrecht backt weiter

Mit 85 Jahren steht Gert Ebenrecht noch in der Backstube – nur das Aufstehen um 2 Uhr überlässt er inzwischen seinem Sohn. Was den Bäckermeister trotz Jahrzehnten im Beruf weitermachen lässt.

23.10.2026

Betrunkener stiehlt Gebäck und Wechselgeld aus Bäckerei
Filderstadt

Betrunkener stiehlt Gebäck und Wechselgeld aus Bäckerei

Mit Gebäck und Wechselgeld flieht ein Betrunkener aus einer Bäckerei. Doch die Polizei ist schneller – und Tests bringen noch mehr ans Licht.

06.03.2026

Hier läuft das Weihnachtsgeschäft schon auf Hochtouren
Sommer, Sonne, Stollen

Hier läuft das Weihnachtsgeschäft schon auf Hochtouren

Der Sommer endet langsam, und schon bereiten sich Bäcker, Baumhändler und Co. auf das Weihnachtsgeschäft vor. Denn ihre Produkte brauchen einigen Vorlauf.

20.08.2025

Hessen ganz süß: Die traditionellen Leckereien
Süßes aus Tradition

Hessen ganz süß: Die traditionellen Leckereien

Bethmännchen, Schlumpeweck oder Adventsbrot: In Hessen lässt sich zur Weihnachtszeit besonders gut regional naschen.

16.12.2024

Lebensmittel

Das Bäckerhandwerk - Zwischen Brotkunst und Preisdruck

Deutschland ist für seine Brot-Vielfalt bekannt. Im Bäckerhandwerk aber ist die Lage schwierig, viele Betriebe geben auf. Andere wollen umso mehr alte Bäckertraditionen hoch halten und investieren neu.

30.11.2023