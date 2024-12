Hessen ganz süß: Die traditionellen Leckereien

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Schleckermäuler können sich in den Regionen auf traditionelle Süßigkeiten freuen. Und zur Weihnachtszeit haben einige der Leckereien Hochkonjunktur. Viele hessische Bäckereien pflegten Traditionen und böten in der kalten Jahreszeit besondere Gebäcke an, erläutert die Sprecherin der Marketinggesellschaft «Gutes aus Hessen», Christiane Binkhoff. Die Spezialitäten seien Ausdruck regionaler Identität und Bindeglied zwischen den Generationen. «Jedes Gebäck hat seine eigene Geschichte und schafft ein Gefühl der Verbundenheit.»