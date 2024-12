Hessisches Traditionsgebäck zu Weihnachten gefragt

Frankfurt (dpa/lhe) - In der Vorweihnachtszeit greifen Kunden beim Bäcker auch gerne bei süßen hessischen Spezialitäten zu. Ob Bethmännchen oder Spitzbuben - gerade in dieser Jahreszeit bietet ein Teil der Bäckereien auch Traditionsgebäck an. «Wenn man nicht selbst backt, kann man sich das kleine Glück nach Hause holen», sagte der Geschäftsführer des Bäcker-Innungsverbandes Hessen, Stefan Körber.