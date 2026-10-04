Oktoberfest

Vorfall beim Böllerschießen - Schuss löst sich versehentlich

Zum Ende des Oktoberfests feuern immer etliche Schützen am Fuße der Bavaria ihren Salut in die Luft. Doch diesmal ging etwas dabei schief.

Punkt zwölf Uhr gibt es traditionell das große Finale der Wiesn: Böllerschützen verabschieden das Volksfest knallend. Foto: Felix Hörhager/dpa
Punkt zwölf Uhr gibt es traditionell das große Finale der Wiesn: Böllerschützen verabschieden das Volksfest knallend.

München (dpa) - Beim traditionellen Böllerschießen zum Abschluss des Oktoberfests in München hat sich versehentlich ein Schuss gelöst. Auf einem Video ist zu sehen, wie bei den Schützen unterhalb der Bavaria ein Schuss nach vorn statt nach oben geht. 

Es habe einen Fehlschuss gegeben, sagte Kommandant Werner Waschbichler. «Aufgrund der vorgegebenen Sicherheitsabstände ist nichts passiert.» Es sei noch nicht klar, wie es zu dem Vorfall gekommen sei. Das Kreisverwaltungsreferat werde diesen nun untersuchen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mitarbeiter nach Unfall auf Oktoberfest reanimiert
Oktoberfest

Mitarbeiter nach Unfall auf Oktoberfest reanimiert

Am letzten Tag des Oktoberfests kommt es erneut zu einem Unfall an einem Fahrgeschäft. Ein Mitarbeiter der Schiffsschaukel wird schwer verletzt. Das ist bisher bekannt.

vor 1 Stunde

Unfall an Schiffsschaukel auf Oktoberfest
Oktoberfest in München

Unfall an Schiffsschaukel auf Oktoberfest

Der letzte Tag des Oktoberfests wird erneut von einem Unfall an einem Fahrgeschäft überschattet. Was bisher bekannt ist.

04.10.2026

So wird das Wetter zum Oktoberfest-Start
Im Süden mild

So wird das Wetter zum Oktoberfest-Start

Regenschirm, Janker, Strickjacke? Kann zum Auftakt des Oktoberfests in München zu Hause bleiben. Anders sieht es im Norden Deutschlands aus.

18.09.2026

Wiesn friedlich, fröhlich, sicher - 6,7 Millionen Gäste
Oktoberfest

Wiesn friedlich, fröhlich, sicher - 6,7 Millionen Gäste

Zufriedene Gesichter zum Ende des Oktoberfests: viele Besucher, gute Umsätze, trotzdem weniger Fälle für Polizei und Sanitäter. Und auch die Kirche blickt wohlwollend auf das Volksfest.

06.10.2024

Rassismus

D'Agostino-Lied soll auf dem Oktoberfest verboten werden

«Die Wiesn ist unpolitisch», sagt Oktoberfest-Chef Clemens Baumgärtner. Rechte Parolen sollen hier auch in Zukunft nicht vorkommen.

27.05.2024