Feuerwehr im Einsatz

Waldbrand am Chiemsee - A8 wegen des Rauchs gesperrt

Autofahrer brauchen am Morgen auf der A8 in Oberbayern mehr Geduld. Wegen eines Brandes ist die Fahrbahn komplett gesperrt.

Wegen eines Waldbrandes am Chiemsee wurde die A8 gesperrt. Foto: Wolfgang Gasser/Kreisfeuerwehrverband Traunstein/dpa
Wegen eines Waldbrandes am Chiemsee wurde die A8 gesperrt.

Übersee/Bernau (dpa) - Weil am Chiemsee in Bayern Tausende Quadratmeter Wald und Moor in Flammen stehen, ist die nahegelegene A8 komplett gesperrt. Durch den aufsteigenden Rauch komme es zu Sichtbehinderungen, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr warnt auch die Bevölkerung und bittet, Fenster und Türen geschlossen zu halten. 

Wie lange die Sperrung der Autobahn zwischen Übersee und Bernau noch dauert, war zunächst unklar. Das hänge vor allem von der Windrichtung und der Geschwindigkeit der Löscharbeiten ab, so der Sprecher weiter. Am Morgen soll auch ein Hubschrauber der Polizei bei den Löscharbeiten helfen und Wasser über dem brennenden Gebiet abwerfen. Auf beiden Seiten der Sperrung bildeten sich am Morgen laut Kartendienst Google Maps längere Staus. 

Seit dem späten Sonntagabend versuchen rund 200 Feuerwehrleute, den Flammen Einhalt zu gebieten. Bei den Löscharbeiten wurde demnach ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Laut der Feuerwehr stehen 5,5 Hektar Wald und Moor in Flammen, das entspricht einer Fläche von knapp acht Fußballfeldern. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Was den Brand verursacht hat, blieb zunächst unklar.

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