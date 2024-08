Waldbrand ist sechstgrößtes Feuer in Kaliforniens Geschichte

Sacramento (dpa) - Der seit Tagen wütende Waldbrand im Norden Kaliforniens hat sich zum sechstgrößten Feuer seit Beginn der Aufzeichnungen in dem US-Westküstenstaat ausgewachsen. Das sogenannte Park Fire habe inzwischen eine Fläche von knapp 1.500 Quadratkilometern erfasst, teilte die Behörde Cal Fire am Montag (Ortszeit) mit. 2020 hatte das Creek Fire als fünftgrößter Waldbrand weite Landstriche in der Gebirgsregion Sierra Nevada verkohlt.

In Kalifornien wütet zur Zeit einer der größten Brände in der Geschichte des US-Bundesstaates. Mehr als 4.000 Helfer kämpfen gegen das Feuer - mit ersten Erfolgen. Auch in Kanada brennt es.

Ersten Ermittlungen zufolge war das Feuer möglicherweise durch Brandstiftung ausgelöst worden. Ein verdächtiger Mann, der vorige Woche festgenommen worden war, erschien am Montag (Ortszeit) vor Gericht. Bezirksstaatsanwalt Mike Ramsey sagte in einer Pressekonferenz, der 42-Jährige habe den Vorwurf der Brandstiftung abgestritten.

Die Ermittler im Bezirk Butte County gehen aufgrund von Augenzeugenberichten davon aus, dass der Verdächtige ein brennendes Auto eine steile Böschung hinuntergeschoben und damit das Feuer ausgelöst hat. Der inzwischen in Gewahrsam befindliche Mann gab dagegen an, sein Fahrzeug habe am Straßenrand im Gras gestanden und sei versehentlich in Brand geraten, daraufhin sei er weggelaufen. Bei einer Verurteilung droht dem wegen verschiedener Verbrechen vorbestraften Mann eine längere Haftstrafe.