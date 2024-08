Warum das Schuljahr nach den Sommerferien beginnt

Bitte was? Hamburger Abkommen? Einfluss auf Millionen Menschen? Aber ja. «Das Hamburger Abkommen stellte eine der folgenreichsten Entscheidungen in der deutschen Bildungspolitik dar», sagt Torsten Heil, Pressesprecher des Sekretariats der KMK.

Einschulung mit Zuckertüten: 19 Schultüten einer 1. Klasse liegen im Jahr 2013 in einer Schule in Kleinmachnow (Brandenburg) bei Berlin im Kreis. Archivbild

So wurde der Beginn des Schuljahres einheitlich auf den Spätsommer gelegt. Bis dahin fing das Schuljahr in fast allen Bundesländern im Frühjahr an, nach Ostern - und nicht etwa am Beginn des kalendarischen Jahres, was ja auch eine Option wäre. Die einzelnen Länder stellten bis 1967 ihre Schuljahre um, indem es Kurzschuljahre oder Langschuljahre gab. Im Gebiet der DDR begann das Schuljahr schon lange im Sommer - im Westen nur in Bayern.