Was geschah am 11. November?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. November 2026

Namenstag

Martin

Historische Daten

2021 - Das Aquarell «Meules de blé» («Weizenhaufen») des niederländischen Malers Vincent van Gogh wird bei Christie's in New York für knapp 35,9 Millionen Dollar (31,3 Mio Euro) versteigert. Für ein Aquarell des Impressionisten ist es eine Rekordsumme.

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2011 - Die britische Plattenfirma EMI wird zerschlagen. Universal Music übernimmt das Tonträgergeschäft des angeschlagenen Rivalen.

1999 - Nach rund 700 Jahren schafft das britische Parlament das Recht der Adeligen ab, allein aufgrund ihrer Abstammung im Oberhaus an der Gesetzgebung mitzuwirken. In Zukunft werden nur noch auf Lebenszeit ernannte Lords und Ladys sowie - für eine Übergangszeit - 92 Erb-Adelige einen Sitz haben.

1926 - Die «Route 66», die 3.940 Kilometer lange Verkehrsverbindung von Chicago (US-Bundesstaat Illinois) bis nach Los Angeles (Kalifornien), erhält ihre offizielle Straßennummer.

1918 - Der Erste Weltkrieg wird mit dem Waffenstillstand von Compiègne zwischen dem Deutschen Reich und den Westmächten beendet. Kaiser Wilhelm II. geht ins Exil in die Niederlande, wo er Schloss Amerongen erreicht.

Geburtstage

1981 - Erbgroßherzog Guillaume (45), Erbgroßherzog von Luxemburg, ältester Sohn von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa

1955 - Friedrich Merz (71), deutscher Politiker, Bundeskanzler seit 2025, Bundesvorsitzender der CDU seit 2022

1941 - Helga Masthoff (85), deutsche Tennisspielerin, 121 Deutsche Meistertitel in Einzel, Doppel und Mixed

1926 - Noah Gordon, amerikanischer Schriftsteller («Der Medicus», «Der Schamane»), gest. 2021

Todestage