Was geschah am 15. Juli?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. Juli 2026

Namenstag

Bonaventura, Gumbert, Wladimir, Regiswind

Historische Daten

2016 - In der Türkei putschen Teile des Militärs gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan. Der Aufstand, bei dem etwa 300 Menschen sterben, scheitert am folgenden Tag. Ankara macht Anhänger des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen verantwortlich. Tausende Militärs, Juristen, Beamte und Wissenschaftler werden abgesetzt oder verhaftet.

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2006 - Der iranische Präsident Mahmud Ahmadinedschad vergleicht die israelische Regierung mit Adolf Hitler und Dschingis Khan und wirft ihr vor, einen «Vorwand» für militärische Angriffe zu suchen.

1991 - Die Europa-Universität «Viadrina» wird in Frankfurt/Oder wiedergegründet. Die Hochschule bestand bereits von 1506 bis 1811.

1946 - Mit dem Frachter «American Ranger» treffen die ersten 35.700 Care-Hilfspakete aus den USA für die notleidende deutsche Bevölkerung in Bremen ein.

1916 - William Edward Boeing gründet in Seattle die Pacific Aero Products Company, aus der später die Boeing Company hervorgeht.

Geburtstage

1976 - Diane Kruger (50), deutsch-französische Schauspielerin («Troja», «Aus dem Nichts»)

1946 - Achim Mentzel, deutscher Musiker und TV-Moderator («Achims Hitparade»), gest. 2016

1946 - Linda Ronstadt (80), amerikanische Rock- und Folksängerin («That Will Be the Day», «When Will I Be Loved»)

1946 - Sultan Hassanal Bolkiah (80), Sultan von Brunei seit 1976, gilt in den 1980er und 90er Jahren dank großer Erdölvorkommen vor Bruneis Küste als reichster Mann der Welt

Todestage