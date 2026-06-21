Was geschah am 21. Juni?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. Juni 2026

Namenstag

Alban, Aloisius, Radulf

Historische Daten

2021 - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eröffnet in Berlin das umstrittene Dokumentationszentrum der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Über das Schicksal der Deutschen als einem Schwerpunkt der Ausstellung gab es Differenzen.

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1996 - Der Bundestag beschließt eine Lockerung der Ladenschlusszeiten. Vom 1. November an dürfen Geschäfte werktags bis 20.00 Uhr und samstags bis 16.00 Uhr öffnen.

1996 - Papst Johannes Paul II. trifft in Paderborn zu seinem ersten Besuch im vereinten Deutschland ein.

1966 - Der Kindermörder Jürgen Bartsch wird in Velbert bei Essen verhaftet. Der 19-jährige gesteht, vier Jungen ermordet und ihre Leichen zerstückelt zu haben.

1931 - Der «Schienenzeppelin», ein Triebwagen mit Luftschraubenantrieb, fährt mit 230 km/h Höchstgeschwindigkeit die Bahnstrecke Hamburg-Berlin in 98 Minuten.

Geburtstage

1951 - Nils Lofgren (75), amerikanischer Rockmusiker («I Came To Dance»)

1946 - Maurice Saatchi (80), britischer Werbemanager und Politiker, Mitbegründer der Werbeagentur Saatchi & Saatchi 1970, Co-Vorsitzender der Konservativen 2003-2005

1941 - Liz Mohn (85), deutsche Unternehmerin, zweite Frau von Reinhard Mohn (Bertelsmann)

1826 - Georg von Neumayer, deutscher Polarforscher und Geophysiker, nach ihm ist die deutsche Antarktis-Forschungsstation Neumayer III benannt, gest. 1909

Todestage