Was geschah am 24. Mai?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. Mai 2026

Namenstag

Dagmar, Esther, Franz

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Historische Daten

2025 - Der VfB Stuttgart gewinnt den DFB-Pokal. Gegen den Überraschungsfinalisten und Drittliga-Meister Arminia Bielefeld setzen sich die Schwaben im Finale in Berlin mit 4:2 (3:0) durch.

2011 - Die erste Unabhängige Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Christine Bergmann (SPD), legt ihren Bericht über den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in Kirchen und anderen Einrichtungen vor.

2006 - Der Gründer der berüchtigten Deutschen-Siedlung «Colonia Dignidad», Paul Schäfer, wird in Chile wegen Kindesmissbrauchs in 25 Fällen zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt.

1956 - Im schweizerischen Lugano wird zum ersten Mal der Grand Prix d'Eurovision de la Chanson (heute Eurovision Song Contest, ESC) veranstaltet. Den ersten Platz belegt mit dem Titel «Refrain» die Schweizerin Lys Assia.

1791 - Die Berliner Sing-Akademie nimmt ihren Probebetrieb auf. Sie bezeichnet sich heute als älteste gemischte Chorvereinigung der Welt.

Geburtstage

1966 - Manfred Bender (60), deutscher Fußballspieler (FC Bayern München, Karlsruher SC)

1961 - Friedrich Küppersbusch (65), deutscher Journalist (ARD-Politiksendung «ZAK», ZDF «heute-show»)

1941 - Bob Dylan (85), amerikanischer Rock- und Folksänger («Blowin' In The Wind», «Like a Rolling Stone»), Nobelpreis für Literatur 2016

1901 - Arvid Harnack, deutscher Widerstandskämpfer, führender Kopf der Widerstandsorganisation Rote Kapelle, 1942 in Berlin-Plötzensee hingerichtet

Todestage