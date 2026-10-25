Was geschah am 25. Oktober?
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Oktober 2026
Namenstag
Chrysanth, Daria, Krispin
Historische Daten
2011 - Die USA zerstören die letzte ihrer mächtigen B-53-Atombomben aus dem Kalten Krieg. In einer Fabrik in Amarillo (Bundesstaat Texas) wird die Zerlegung der fast 5000 Kilo schweren Waffen abgeschlossen.
2006 - Deutschland reagiert entsetzt auf Fotos von Bundeswehrsoldaten, die in Afghanistan einen Toten geschändet haben sollen. Auf den Bildern präsentieren die Soldaten der Afghanistan-Schutztruppe (Isaf) einen Totenschädel - mit zum Teil obszönen Gesten. Die Fotos sollen in den Jahren 2003 und 2004 entstanden sein.
2001 - Microsofts neues Betriebssystem Windows XP kommt in den Handel.
1971 - Die Volksrepublik China wird in die Vereinten Nationen aufgenommen, nachdem auf Drängen Pekings Taiwan aus der Organisation ausgeschlossen worden war.
1956 - Das Amtsgericht Berchtesgaden erklärt Adolf Hitler offiziell für tot.
Geburtstage
2001 - Kronprinzessin Elisabeth (25), belgische Thronfolgerin, älteste Tochter des belgischen Königs Philippe
1951 - Hans-Georg Aschenbach (75), deutscher Skispringer, Goldmedaille für die DDR bei den Olympischen Spielen 1976
1946 - Stephan Remmler (80), deutscher Sänger, Band Trio («Da Da Da»)
1931 - Klaus Hasselmann (95), deutscher Klimaforscher, Meteorologe und Ozeanologe, Nobelpreis für Physik 2021 gemeinsam mit Syukuro Manabe und Giorgio Parisi
Todestage
2001 - Soraya, Ex-Kaiserin von Persien, geschiedene zweite Ehefrau des vormaligen Schahs von Persien, Mohammed Reza Pahlavi, geb. 1932