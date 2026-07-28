Kalenderblatt

Was geschah am 28. Juli?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. Juli 2026

Namenstag

Beatus, Innozenz, Samson

Historische Daten

2025 - Die ehemalige deutsche Biathletin Laura Dahlmeier verunglückt beim Bergsteigen tödlich. Die 31-Jährige wird am Laila Peak im pakistanischen Karakorum-Gebirge von einem Steinschlag getroffen.

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2006 - Der Handelskonzern Metro übernimmt die 85 deutschen SB-Warenhäuser seines US-Konkurrenten Wal-Mart. Achteinhalb Jahre nach dem Markteintritt geben die Amerikaner ihr verlustreiches Deutschlandgeschäft auf.

1996 - Der Münchner Medienunternehmer Leo Kirch startet als erster Anbieter in Deutschland mit seinem Sender DF1 das digitale Fernsehen.

1976 - Im Osten Chinas fordert ein Erdbeben der Stärke 8,0 nach Schätzungen zwischen 255.000 und 655.000 Menschenleben.

1951 - In Genf verabschieden die Vereinten Nationen ein Abkommen über die Rechtsstellung von Flüchtlingen («Genfer Flüchtlingskonvention»). Es tritt am 22. April 1954 in Kraft.

Geburtstage

1976 - Kai Schumann (50), deutscher Schauspieler (RTL-Serie «Doctor's Diary», ZDF-Krimiserie «Heldt»)

1956 - Nikolaus von Bomhard (70), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender von Munich Re 2004-2017

1951 - Veronika Fischer (75), deutsche Sängerin («Auf der Wiese», «Dass ich eine Schneeflocke wär», «Sehnsucht nach Wärme»)

1941 - Riccardo Muti (85), italienischer Dirigent, musikalischer Leiter der Mailänder Scala 1986-2005

Todestage

2006 - Rut Brandt, deutsch-norwegische Autorin (Autobiografie «Freundesland»), zweite Ehefrau des früheren Bundeskanzlers Willy Brandt, geb. 1920

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