Was geschah am 31. August?
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 31. August 2026
Namenstag
Paulin, Raimund
Historische Daten
2006 - «Tagesthemen»-Moderator Ulrich Wickert verabschiedet sich nach 15 Jahren bei der Nachrichtensendung von seinem Publikum mit einem «Danke, dass Sie mich in Ihrem Wohnzimmer empfangen und ertragen haben».
2006 - Zwei Jahre nach dem Raub der weltberühmten Bilder «Der Schrei» und «Madonna» von Edvard Munch in Oslo werden die beiden Kunstwerke wieder gefunden und sichergestellt.
1986 - Das sowjetische Passagierschiff «Admiral Nachimow» kollidiert auf einer Schwarzmeer-Kreuzfahrt mit einem Frachter und sinkt. 423 Menschen sterben.
1951 - Die erste deutsche Langspielplatte mit 33 1/3 Umdrehungen in der Minute wird auf der Deutschen Musikmesse in Düsseldorf vorgestellt.
1906 - Dem norwegischen Forscher Roald Amundsen gelingt mit dem Heringsfänger «Gjøa» als erstem die Fahrt durch die legendäre Nordwest-Passage in der Arktis. Von Norwegen aus erreicht er nach mehreren Überwinterungen den Hafen von Nome in Alaska.
Geburtstage
1976 - Lucas Gregorowicz (50), deutsch-polnischer Schauspieler («Lammbock - Alles in Handarbeit», Kommissars Adam Raczek im «Polizeiruf 110»)
1976 - Roque Junior (50), brasilianischer Fußballspieler, Weltmeister mit der brasilianischen Nationalmannschaft 2002
1941 - Knut Faldbakken (85), norwegischer Schriftsteller («Der Schneeprinz»)
1941 - Wolfgang Hilbig, deutscher Schriftsteller (Romane «Ich», «Eine Übertragung»), Georg-Büchner-Preis 2002, gest. 2007
Todestage
2011 - Rosel Zech, deutsche Schauspielerin (TV-Serie «Um Himmels Willen», Goldener Berliner Bär für ihre Titelrolle in «Die Sehnsucht der Veronika Voss» 1982), geb. 1940