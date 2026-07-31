Was geschah am 31. Juli?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 31. Juli 2026

Namenstag

Germanus, Ignatius

Historische Daten

2025 - Bei einem schweren russischen Luftangriff sterben in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mehr als 30 Menschen, unter ihnen auch Kinder. Eine Rakete hatte ein mehrstöckiges Wohngebäude getroffen.

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1991 - Die USA und die Sowjetunion unterzeichnen in Moskau das Start-I-Abkommen, das eine Reduzierung des Potenzials an strategischen Atomraketen um etwa 30 Prozent vorsieht.

1976 - Nach einem 3:1-Sieg im Finale gegen Polen gewinnt die DDR-Nationalmannschaft in Montréal als erstes deutsches Team eine olympische Goldmedaille im Fußball. Bis heute ist dies der einzige Olympiasieg einer deutschen Fußballmannschaft der Männer.

1961 - In Bangkok gründen Malaya, Thailand und die Philippinen die Association of South-East Asia (Asa). Aus der Asa entwickelt sich später die Asean, heute mit elf Mitgliedsstaaten einer der größten Wirtschaftsräume der Welt.

1901 - Die deutschen Meteorologen Arthur Berson und Reinhard Süring erreichen in einem Freiballon die Rekordhöhe von mindestens 10.500 Metern. Sie können damit erstmals nachweisen, dass die Temperatur in der Atmosphäre ab einer bestimmten Höhe nicht mehr sinkt. Die Rekordhöhe für eine bemannte offene Gondel wird nie übertroffen.

Geburtstage

1961 - Isabel Varell (65), deutsche Sängerin (Album: «Alles Ansichtssache») und Schauspielerin (TV: «Das Rätsel der Sandbank», «Rote Rosen»)

1956 - Gustav Peter Wöhler (70), deutscher Schauspieler («Planet der Kannibalen», «Erleuchtung garantiert») und Sänger (Gustav Peter Wöhler-Band)

1951 - Martin Mosebach (75), deutscher Schriftsteller («Westend»), Georg-Büchner-Preis 2007

1931 - Kenny Burrell (95), amerikanischer Jazz-Gitarrist, spielte mit Dizzy Gillespie und Jimmy Smith

Todestage