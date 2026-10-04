Was geschah am 4. Oktober?
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. Oktober 2026
Namenstag
Aurea, Franz, Teresa
Historische Daten
2025 - Politisches Erdbeben in Tschechien: Der Rechtspopulist und Milliardär Andrej Babis wird mit seiner ANO-Bewegung stärkste Kraft bei den Parlamentswahlen. Nach vier Jahren in der Opposition und einer Niederlage bei der Präsidentenwahl 2023 gelingt Babis damit ein Comeback.
2016 - Die Staatsanwaltschaft Mainz stellt die Ermittlungen gegen ZDF-Moderator Jan Böhmermann wegen dessen «Schmähgedicht» über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ein.
2001 - Eine russische Tupolew-154 wird versehentlich über dem Schwarzen Meer von einer Luftabwehrrakete der ukrainischen Streitkräfte abgeschossen und stürzt mit 78 Menschen in die See. Niemand überlebt.
1991 - 31 der 39 Antarktikstaaten unterzeichnen in Madrid ein Umweltschutz-Protokoll, nach dem die Antarktis mindestens 50 Jahre lang ein «Naturreservat des Friedens und der Wissenschaft» bleiben soll.
1636 - Bei dem brandenburgischen Städtchen Wittstock kommt es zu einer der blutigsten Schlachten des Dreißigjährigen Krieges. Eine zahlenmäßig unterlegene schwedische Armee besiegt ein kaiserlich-sächsisches Heer.
Geburtstage
1956 - Christoph Waltz (70), deutsch-österreichischer Schauspieler, Oscars als bester Nebendarsteller in den Filmen «Inglourious Basterds» und «Django Unchained»
1946 - Susan Sarandon (80), amerikanische Schauspielerin («Thelma & Louise»), Oscar als beste Hauptdarstellerin in «Dead Man Walking»
1941 - Anne Rice, amerikanische Schriftstellerin («Interview mit einem Vampir»), gest. 2021
1941 - Robert Wilson, amerikanischer Regisseur und Autor (Musical-Opern «Black Rider», «Time Rocker»), gest. 2025
Todestage
1876 - Johannes Rebmann, deutscher Afrikaforscher und Missionar, sieht als erster Europäer 1848 den Kilimandscharo, geb. 1820