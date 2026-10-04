Kalenderblatt

Was geschah am 4. Oktober?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. Oktober 2026

Namenstag

Aurea, Franz, Teresa

Historische Daten

2025 - Politisches Erdbeben in Tschechien: Der Rechtspopulist und Milliardär Andrej Babis wird mit seiner ANO-Bewegung stärkste Kraft bei den Parlamentswahlen. Nach vier Jahren in der Opposition und einer Niederlage bei der Präsidentenwahl 2023 gelingt Babis damit ein Comeback.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

2016 - Die Staatsanwaltschaft Mainz stellt die Ermittlungen gegen ZDF-Moderator Jan Böhmermann wegen dessen «Schmähgedicht» über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ein.

2001 - Eine russische Tupolew-154 wird versehentlich über dem Schwarzen Meer von einer Luftabwehrrakete der ukrainischen Streitkräfte abgeschossen und stürzt mit 78 Menschen in die See. Niemand überlebt.

1991 - 31 der 39 Antarktikstaaten unterzeichnen in Madrid ein Umweltschutz-Protokoll, nach dem die Antarktis mindestens 50 Jahre lang ein «Naturreservat des Friedens und der Wissenschaft» bleiben soll.

1636 - Bei dem brandenburgischen Städtchen Wittstock kommt es zu einer der blutigsten Schlachten des Dreißigjährigen Krieges. Eine zahlenmäßig unterlegene schwedische Armee besiegt ein kaiserlich-sächsisches Heer.

Geburtstage

1956 - Christoph Waltz (70), deutsch-österreichischer Schauspieler, Oscars als bester Nebendarsteller in den Filmen «Inglourious Basterds» und «Django Unchained»

1946 - Susan Sarandon (80), amerikanische Schauspielerin («Thelma & Louise»), Oscar als beste Hauptdarstellerin in «Dead Man Walking»

1941 - Anne Rice, amerikanische Schriftstellerin («Interview mit einem Vampir»), gest. 2021

1941 - Robert Wilson, amerikanischer Regisseur und Autor (Musical-Opern «Black Rider», «Time Rocker»), gest. 2025

Todestage

1876 - Johannes Rebmann, deutscher Afrikaforscher und Missionar, sieht als erster Europäer 1848 den Kilimandscharo, geb. 1820

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite