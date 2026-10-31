Kalenderblatt

Was geschah am 31. Oktober?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 31. Oktober 2026

Namenstag

Notburg, Quintin, Wolfgang

Historische Daten

2011 - Den Vereinten Nationen zufolge leben nun sieben Milliarden Menschen auf der Erde. Die UN begehen den Tag in nachdenklicher Stimmung, weil weite Teile der Welt unter Überbevölkerung leiden.

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2001 - Erstmals seit 1957 wird Hamburg von einem CDU-geführten Mitte-Rechts-Senat regiert. Mit knapper Mehrheit wählt die Bürgerschaft den CDU-Politiker Ole von Beust zum neuen Ersten Bürgermeister. Zweiter Mann ist Ronald Schill (Schill-Partei), der das Amt des Innensenators übernimmt.

1971 - Bei den Wahlen zum Schweizer Parlament (Nationalrat) können erstmals Frauen ihre Stimmen abgeben.

1941 - In den Schwarzen Bergen von South Dakota wird nach 14 Jahren Bauzeit das Nationaldenkmal von Mount Rushmore fertig gestellt, ein Gebirgsfels mit den in Stein gemeißelten Köpfen von vier US-Präsidenten.

1756 - Giacomo Casanova, in seiner Geburtsstadt Venedig wegen Magie, Freimaurerei und Gottlosigkeit verurteilt, gelingt unter abenteuerlichen Umständen die Flucht aus der Haft in den Bleikammern der Stadt.

Geburtstage

1966 - Adam Horovitz (60), amerikanischer Rapper und Musikproduzent, Mitglied der Hip-Hop-Band Beastie Boys («Licensed to Ill»)

1961 - Peter Jackson (65), neuseeländischer Regisseur, Oscar für die Regie des Films «Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs» (2003)

1941 - Derek Bell (85), britischer Rennfahrer, fünfmaliger Le-Mans-Sieger

1936 - Michael Landon, amerikanischer Schauspieler («Bonanza», «Unsere kleine Farm»), gest. 1991

Todestage

1926 - Harry Houdini, amerikanischer Zauberkünstler, gilt als einer der größten Magier des 20. Jahrhunderts, geb. 1874

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