Was geschah am 9. November?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. November 2026

Namenstag

Roland, Theodor, Erpho

Historische Daten

2006 - Der Bundestag folgt EU-Vorgaben und beschließt ein Tabakwerbeverbot in Zeitungen, Zeitschriften und Internet sowie bei Sportveranstaltungen mit Fernsehübertragung. Am 15. Dezember billigt der Bundesrat das Gesetz.

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1991 - Im europäischen Versuchsreaktor JET bei Abingdon in Großbritannien gelingt es erstmals weltweit, durch kontrollierte Kernfusion Energie freizusetzen.

1989 - Die Mauer fällt: Die DDR öffnet überraschend die Grenzübergänge zur Bundesrepublik. Tausende Menschen passieren noch am selben Abend die innerdeutsche Grenze.

1938 - In der Pogromnacht beginnen die bis dahin schwersten Ausschreitungen gegen Juden seit der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland 1933.

1918 - Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann ruft von einem Balkon des Berliner Reichstages die Republik aus. Zuvor hatte Reichskanzler Max von Baden die Abdankung Kaiser Wilhelms II. verkündet. Die wenig später erfolgte Ausrufung einer sozialistischen deutschen Republik durch Karl Liebknecht von einem Balkon des Stadtschlosses bleibt ohne Erfolg.

Geburtstage

1954 - Dietrich Thurau (72), deutscher Radrennfahrer, 15 Tage im Gelben Trikot bei der Tour de France 1977

1944 - Herbert Wimmer (82), deutscher Fußballspieler, Weltmeister 1974, Europameister 1972, fünfmaliger Deutscher Meister mit Borussia Mönchengladbach

1939 - Björn Engholm (87), deutscher Politiker, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein 1988-1993, SPD-Vorsitzender ab 1991-1993

1926 - Martin Benrath, deutscher Schauspieler (Fernsehfilme: «Berlinger», «Der Laden»), gest. 2000

Todestage