Wechselhaftes und regnerisches Wetter in Deutschland

Offenbach (dpa) - Das Wetter in Deutschland bleibt zum Beginn der neuen Woche wechselhaft und verbreitet regnerisch. «Dazu ist es recht mild, sodass die weiße Überraschung an den Alpen und in einigen Mittelgebirgen bald schon wieder Geschichte sein wird», teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mit.

Am Dienstag geht es wechselnd mit Bewölkung und Schauern weiter. Auch kurze Gewitter sind laut Vorhersage möglich. An den Alpen und am Alpenrand werde der Regen so stark, dass einiges an Wassermenge dazukomme. Demnach sei an den süddeutschen Flüssen mit steigenden Flusspegeln zu rechnen, aber auch am Rhein sollen die Pegel langsam steigen, teilte ein Meteorologe des DWD am Sonntag mit. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 6 Grad in Vorpommern und 15 Grad am Oberrhein. Im Westen und Südwesten bleibt es dem DWD zufolge windig, im Norden und in der Mitte kann es dabei örtlich zu stürmischen Böen kommen.