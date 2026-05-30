Erfrischung für Hunde

Wenn Eisdielen auf den Hund kommen

Ein Hundeeis, bitte! In einem Eiscafé in Trier bekommen auch Hunde Eis zum Schlecken. Was außer Rindermarkknochen noch drin ist?

Das Hundeeis werde zurzeit gut nachfragt, sagt die Betreiberfamilie des Eiscafés Rigoni. Foto: Harald Tittel/dpa
Das Hundeeis werde zurzeit gut nachfragt, sagt die Betreiberfamilie des Eiscafés Rigoni.

Trier (dpa) - An heißen Tagen stehen bei einem Eiscafé in Trier auch Hunde Schlange. Denn dort gibt es ein Eis, das Jelena Rigoni speziell für Hunde herstellt. «Da sind eingekochte Rindermarkknochen, Möhren, Zucchini und laktosefreier Joghurt drin», sagt sie beim Verrühren der Masse. 

Gerade bei sommerlichen Temperaturen komme das Eis für Vierbeiner gut an. Man sieht's: Die Möpse Jamie und Luna schlecken ausgiebig an ihren Bechern. Viele Hundebesitzer kauften ihrem Vierbeiner ein Hundeeis zur Abkühlung, sagt Rigoni vom Eiscafé Rigoni in Trier-Euren.

Die Hunde sind rund 20 Minuten beschäftigt, bis die Becher leer sind. «Dann können die Hundebesitzer auch in Ruhe selbst ihr Eis essen», sagt ihr Bruder Nicola Rigoni.«Wir haben viele Hundebesitzer als Kunden. Und wir machen es so als kleinen Gimmick für sie.» 

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Als Hundebesitzerin Idee gehabt

Früher hätten Hundebesitzer manchmal Vanilleeis für ihren Hund gekauft. Das sei aber nicht gesund, sagt Jelena Rigoni. Daher kam sie als Hundebesitzerin auf die Idee, ein eigenes Eis für Vierbeiner anzurühren. Ohne Zucker und ohne Laktose.

Bis das Eis ausgeschleckt ist, dauert es rund 20 Minuten. Foto: Harald Tittel/dpa
Bis das Eis ausgeschleckt ist, dauert es rund 20 Minuten.

In Birkenfeld im Hunsrück gibt es ein Eiscafé, das schon seit 2014 Eis speziell für Hunde anbietet. Marco Vazzola hat die Sorten Leberwurst, geräucherter Lachs und Emmentaler für Vierbeiner im Angebot. «Leberwurst ist der Renner», sagt der Betreiber des Eiscafés Venezia. Er vertreibt sein «Dog Gelato» über einen Händler inzwischen an Eisdielen bundesweit.

Verband rät zu sparsamen Konsum

«Hundeeis ist eine schöne Idee – auch wenn es für die Vierbeiner nicht zwingend notwendig ist», teilt der Verband für das Deutsche Hundewesen in Dortmund auf dpa-Anfrage mit. Manche Hunde freuten sich aber über eine leckere Abwechslung. Trotzdem sollte man sehr sparsam mit Hundeeis sein, weil die Aufnahme von sehr kaltem Futter häufig zu Magenproblemen bei Hunden führe.

Das Hundeeis wird nur im Eiscafé verkauft. Foto: Harald Tittel/dpa
Das Hundeeis wird nur im Eiscafé verkauft.

Eis, das speziell für Hunde hergestellt wurde, sollte – wenn es richtig gemacht wird – keine für den Hund giftigen Bestandteile enthalten. Aber auch bei Hundeeis, das keine generell schädlichen Inhaltsstoffe enthält, könne es immer individuelle Unverträglichkeiten geben, heißt es vom Verband.

Das Angebot von Hundeeis in Eisdielen zeige vor allem Wertschätzung gegenüber den Gästen mit Vierbeinern. «Es ist eine nette Geste, die signalisiert, dass Hunde willkommen sind», sagte eine Sprecherin.

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