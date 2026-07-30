Kehrseiten des Sommers

Wetter heute: Bis zu 39 Grad und schwere Gewitter

Heute wird es in Deutschland noch einmal richtig heiß. Auf welche Temperaturen sich die Menschen einstellen müssen.

Viele Gärtner hoffen auf Regen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Viele Gärtner hoffen auf Regen.

Offenbach (dpa) - Mit der Hitze machen sich die ersten Gewitter breit - und es wird noch heißer. Heute wird der Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle erwartet. Danach kühlt es zumindest kurzzeitig ab. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet im Tagesverlauf mit Höchsttemperaturen von bis zu 39 Grad. Nahezu überall in Deutschland gilt demnach eine amtliche Warnung vor Hitze.

Es werde eine starke Wärmebelastung erwartet. Für mehrere Bundesländer gab der DWD zu bedenken: «Die Hitze wird alte und pflegebedürftige Menschen extrem belasten.» Hitzebelastung könne für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu gesundheitlichen Problemen führen. Die Meteorologen appellierten: «Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl.»

Schwere Gewitter drohen

Neben der Hitze dürften schwere Gewitter in Teilen Deutschlands für Gefahren sorgen. Laut Deutschem Wetterdienst können sie ab den Nachmittagsstunden vor allem in einem Streifen von Hessen, Thüringen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt auftreten. 

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Mit den Schauern und Gewittern komme es verbreitet zu stürmischen Böen oder Sturmböen, hieß es weiter. Vor allem im Norden seien auch einzelne kräftige Gewitter mit schweren Sturmböen und vereinzelt sogar orkanartigen Böen möglich. «Bei diesen Windgeschwindigkeiten können Bäume entwurzelt werden und größere Gegenstände umherfliegen», teilten die Meteorologen mit.

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