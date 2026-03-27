Wetter

Wetterumschwung am Wochenende

Der Winter steht vor einem Comeback: Der Deutsche Wetterdienst sieht Frost und Schnee auf uns zukommen. Wo es jetzt besonders ungemütlich wird.

Das Wetter zum Wochenende wird wechselhaft. Foto: Andreas Arnold/dpa
Das Wetter zum Wochenende wird wechselhaft.

Offenbach (dpa) - Es wird wieder frostig: Nach frühlingshaften Tagen kehrt am Wochenende der Winter zurück. «In den Mittelgebirgen kann es winterlich werden, mit Schnee und nasskaltem Wetter», sagte Meteorologin Tanja Egerer vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Am Samstag bringt ein Tiefausläufer in weiten Teilen Deutschlands dichte Wolken und Regen oder Schauer, vereinzelt sind auch Gewitter dabei. In höheren Lagen fällt teils Schnee. Während es im Nordwesten und Westen meist frostfrei bleibt, muss in den übrigen Regionen verbreitet mit Frost gerechnet werden.

Wetter bleibt unbeständig

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Am Sonntag ist es im Südosten und an den Alpen meist stark bewölkt und zeitweise regnet es. An den Alpen kann Schnee fallen. In den übrigen Landesteilen wechseln sich Sonne und Wolken ab, einzelne Schauer sind jederzeit möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen fünf und zwölf Grad.

Zum Start in die neue Woche setzt sich das unbeständige Wetter fort: Von Nordwesten zieht erneut ein Tiefausläufer auf. Am Montag bestimmen Regen, Schauer und auffrischender Wind das Geschehen. Im Bergland sind wieder Schneeregen und Schneeschauer möglich.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wetter in Hessen: Frost, Glätte und Schnee zum Wochenende
Prognose

Wetter in Hessen: Frost, Glätte und Schnee zum Wochenende

In Hessen bleibt es auf den Straßen glatt. Am Wochenende bringt eine Kaltfront im Bergland Schnee, während im Rhein-Main-Gebiet Regen fällt. Autofahrer sollten vorsichtig sein.

30.01.2026

Winterlich und teils windig in Hessen
Vorhersage

Winterlich und teils windig in Hessen

Mit Niederschlägen und teils Glätte beginnt 2026. Auch in den kommenden Tagen ändert sich nicht viel.

01.01.2026

Schneeregen und Schneeschauer heute vielerorts im Flachland
Wetter

Schneeregen und Schneeschauer heute vielerorts im Flachland

Wird es weiß im Flachland? So richtig wohl nicht. Die Menschen müssen sich dort auf nassen Schneefall einstellen. Wirklich winterlich bleibt es aber in den Bergen.

20.11.2025

Winterwetter in Deutschland: Neue Schneeschauer erwartet
Prognose des DWD

Winterwetter in Deutschland: Neue Schneeschauer erwartet

Verbreitet Glätte, Schauer und etwas Neuschnee - zum Start ins Wochenende wird es in Teilen Deutschlands erneut frostig. Der DWD warnt auch vor nächtlicher Glätte.

10.01.2025

Wetter in Hessen bleibt winterlich nasskalt
Vorhersage

Wetter in Hessen bleibt winterlich nasskalt

Schnee, Schneeregen und tiefe Temperaturen bringen Glätte. Der Wind bleibt stark bis stürmisch.

21.11.2024