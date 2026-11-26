Offenbach (dpa) - Das Wetter in Deutschland ist kalt und winterlich, in manchen Regionen fällt Schnee. «Deutschland liegt im Zustrom polarer Luftmassen. Zum einen streichen diese über die vergleichsweise warme Ostsee und nehmen Feuchtigkeit und Wärme auf», erklärt Meteorologe Sebastian Schappert vom Deutschen Wetterdienst. In der Folge würden im angrenzenden Binnenland Schauer auftreten, «die Niederschläge in Form von Schneeregen oder Schnee strichweise abladen». Dort könnten also wenige Zentimeter Neuschnee zusammenkommen.

Zum anderen schaufelt ein Tief feuchte Luft über die Alpen, was im Südosten Deutschlands leichten bis mäßigen Schneefall bringen. Laut den Prognosen liegen die Schneefallmengen im südöstlichen Bayern bei 5 bis 10 Zentimeter, stellenweise sind bis zu 15 Zentimeter möglich. Im Süden und Osten kann es ein leichtes Nieseln mit Glatteis geben. Vom Niederrhein bis in die norddeutsche Tiefebene gibt es sonnige Abschnitte und es bleibt trocken.

Die Prognosen im Einzelnen:

In der Nacht zum Freitag ist es teils gering bewölkt, teils bildet sich Nebel oder Hochnebel. Im Südosten wird nachlassender Schneefall erwartet, dann kann es bis in den Osten teils auch gefrierenden Sprühregen oder Schneegriesel geben. Es wird kalt mit Tiefstwerten zwischen minus ein und minus acht Grad, lediglich an der Küste bleibt es stellenweise frostfrei.



Am Freitag gibt es den Prognosen zufolge dann im Westen und Nordwesten gebietsweise längere sonnige Abschnitte, sonst zeigt sich der Himmel vielerorts stark bewölkt bis bedeckt, im Südosten und Osten wird zeitweise etwas Schneegriesel oder örtlich gefrierender Sprühregen erwartet. Die Höchstwerte liegen bei minus drei bis plus zwei Grad, an der Nordsee bleibt es etwas milder. Dazu weht schwacher, in Böen mäßig auffrischender Wind aus östlichen Richtungen.



Am Samstag gibt es laut DWD teils Hochnebel, teils Sonnenschein und es bleibt trocken. Gebietsweise kommt es zu leichter Dauerfrost bis minus drei Grad, im Westen und Süden sind auch leichte Plusgrade zwischen ein und vier Grad möglich.

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