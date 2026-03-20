Defekte Fahrtreppen

Bahn: Reparatur von Rolltreppen am Hauptbahnhof kommt voran

Seit Wochen stehen an vielen Bahnhöfen Dutzende Rolltreppen still. Grund ist ein komplizierter Getriebedefekt. Bei den Reparaturen vermeldet die Bahn nun weitere Fortschritte.

Seit rund vier Wochen stehen viele Rolltreppen am Berliner Hauptbahnhof und anderen deutschen Bahnhöfen still. (Archivbild) Foto: Britta Pedersen/dpa
Seit rund vier Wochen stehen viele Rolltreppen am Berliner Hauptbahnhof und anderen deutschen Bahnhöfen still. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn vermeldet Fortschritte bei der Reparatur Dutzender defekter Rolltreppen am Berliner Hauptbahnhof und andernorts - nennt allerdings keine konkreten Zahlen. Inzwischen funktionierten auf allen Ebenen des Hauptbahnhofs wieder einzelne Rolltreppen, so dass Reisende stufenlos von der obersten bis in die unterste Etage fahren könnten, teilte der bundeseigene Konzern mit.

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Die Technikteams der Bahn sowie des Herstellers Kone arbeiteten weiter unter Hochdruck daran, weitere Fahrtreppen so schnell wie möglich wieder zu reparieren. «Im restlichen Bundesgebiet sind viele der stillgelegten Rolltreppen wieder in Betrieb», hieß es.

Zuletzt standen bundesweit 70 von 1.000 Anlagen aufgrund eines Getriebe-Defekts still, rund die Hälfte davon am Berliner Hauptbahnhof, dem Standort mit dem bundesweit höchsten Reiseaufkommen. Die Probleme begannen vor rund vier Wochen und betrafen auch den Bahnhof Südkreuz in der Hauptstadt. 

Wann alle Anlagen wieder funktionieren, ist weiterhin offen. Für die Reparaturen brauche es speziell geschulte Fachleute. «Das Tempo der Instandsetzung hängt auch davon ab, inwieweit die erforderlichen Ersatzteile für Getriebekomponenten vorliegen», teilte die Bahn weiter mit. Normalerweise gebe es für die benötigten Teile lange Bestellfristen von meist mehreren Monaten.

Vor Ort unterstützen Service-Mitarbeiter der Bahn die Reisenden beim Koffertragen und den Wegen. Mehr als 40 Beschäftigte seien dafür im Schichtbetrieb im Einsatz.

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